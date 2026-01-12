Cuplul se confruntă acum cu acuzații de ucidere din culpă, vătămare corporală din neglijență și provocarea din neglijență a unui incendiu.

Conform legii elvețiene, uciderea din culpă se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani sau cu o amendă. În majoritatea cazurilor, pedepsele sunt condiționate sau parțial condiționate, ceea ce a generat o amplă dezbatere publică.

André Kuhn, avocat penalist, a explicat că „uciderea din culpă presupune o pedeapsă privativă de libertate de maximum 3 ani. Numărul mare de victime poate agrava pedeapsa, dar nu cresțe limita maximă legală”.

O singură excepție: infracțiunile multiple. „În cazurile de infracțiuni multiple, pedeapsa maximă este majorată cu jumătate. Prin urmare, cazurile multiple de omucidere din culpă pot fi pedepsite cu până la 4,5 ani”.

Un exemplu care a stârnit controverse in trecut este cazul Larissei Caviezel, o tânără de 27 de ani care a murit în 2017 într-un accident provocat de un șofer de Audi aflat sub influența drogurilor.

Deși acesta a fost implicat anterior într-un alt accident mortal, pedeapsa finală a fost de 34 de luni de închisoare, dintre care doar 17 au fost executate.

Pe 9 ianuarie, Jacques Moretti a fost audiat pentru prima dată. Ulterior, procurorii au cerut arest preventiv pentru acesta, invocând riscul de fugă.

Închiderea ușii de serviciu a barului în momentul izbucnirii incendiului este unul dintre aspectele-cheie investigate. Un alt aspect controversat este faptul că printre victimele incendiului se aflau și tineri sub 16 ani.

Dacă se va dovedi că acestora li s-au servit băuturi alcoolice înainte de tragedie, pedeapsa pentru această faptă ar putea fi similară cu cea pentru ucidere din culpă.

Legea elvețiană prevede că „persoana care oferă unui copil sub 16 ani băuturi alcoolice sau alte substanțe care îi pot pune sănătatea în pericol poate fi pedepsită cu închisoare de pâna la 3 ani sau cu amendă”.

Totuși, dacă va fi dovedit că cei doi au acționat cu „intenție indirectă”, adică au acceptat riscul producerii unei tragedii, pedeapsa ar putea ajunge între 5 și 20 de ani de închisoare, conform declarațiilor avocatului Andre Kuhn.

„Pentru instanțe este adesea dificil să stabilească dacă un făptuitor a acceptat riscul său a contat pe faptul că acesta nu se va concretiza, pentru că nu putem citi gândurile”, a explicat Kuhn.

Cu toate acestea, demonstrarea acestui lucru în practică este dificilă. Kuhn: „Trebuie să se deducă ce gândea făptuitorul pe baza caracteristicilor externe”.





