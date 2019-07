Patru elevi din Buzău au obținut media 10 la Bacalaureat! Printre ei se numără și elevul admis deja la Oxford: „O să mă întorc în țară”

Cătălin Dumitru, șeful promoției 2015 – 2019 de la Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hasdeu din Buzău, este unul dintre elevii cu 10 pe linie la Bacalaureat. Media nu este una surprinzătoare, având în vedere că acesta are media 10 în toți anii de școală. Cu aceste rezultate, buzoianul a fost admis la Oxford, unde va studia matematica și informatica.

”Mă pregătesc zilele acestea să le dau un mail, să le trimit și documentele oficiale că notele obținute îndeplinesc cerințele lor. Anul universitar începe în octombrie, până atunci o să iau o pauză de la lucru efectiv, o să merg în vacanță, o să mă deconectez un pic, dar nu-mi propun să mă deconectez chiar complet”, spune acesta.

Cătălin Dumitru

Mai precis, plănuiește să revină rapid la studii, căci „nu va fi ușor la Oxford”.



„Sunt trei ani de studiu, voi studia matematica și informatica, după care va urma masterul”, mai spune acesta, mărturisind că vrea să revină în țară, după ce va termina studiile din Marea Britanie.

”După ce o să termin cursurile în Anglia am de gând să lucrez acolo o perioadă, pentru a căpăta experiență, dar scopul meu e să revin acasă. Poate să lucrez undeva, să înființez o afacere. Nu am stabilit încă”, a mai declarat el.

Despre sacrificiile făcute pentru rezultatele remarcabile obținute la învățătură, tânărul spune că orice a meritat: „Nu am simțit că îmi pare rău că nu am avut timp să fac ceva. Am reușit să găsesc un echlilibru, pe alocuri poate au fost momente în care a fost nevoie să acord prioritate școlii, dar privind înapoi nu am nici un regret. A meritat si până la urmă am avut timp pentru toate ”, a declarat Cătălin Dumitru.

Tot cu 10 pe linie la bacalaureat sunt și Bianca Voicu de la Colegiul B.P. Hasdeu, Elena Teodora Radu de la Colegiul Național Mihai Eminescu și Gabriela Marin de la Liceul Pedagogic.

Bianca Voicu spune că va aplica pentru o universitate din Munchen și nu are de gând să revină acasă la finalizarea studiilor.

Bianca Voicu

„În principiu nu cred că m-aș întoarce după terminarea studiilor, dar vedem ce mentalitate voi avea atunci. Acum nu pot să fiu sigură. Ce ar trebui să se întâmple ca să revin eu și alții asemeni mie? Ar trebui să se investească mai mult în anumite domenii, mai ales în tehnologie, se avansează foarte mult în acest domeniu iar în România nivelul nu e foarte avansat. Se poate face mai mult în afară.”, spune tânăra de 10.

Acum, însă, ea se gândește să se relaxeze o perioadă.

”Vreau să petrec timp cu familia și cu prietenii pentru că în clasa a 12-a nu am avut timp. Mi-a răpit timpul pentru citit, aceasta fiind o mare pasiune de a mea. Îmi doresc să plec la mare și la munte, dar și și să citesc.

La rândul ei, Gabriela Marin recunoaște că nu se aștepta să obțină o medie perfectă.

Gabriela Marin

”A fost un rezultat neașteptat. O să dau la Psihologie și Științele Educației, în București, pentru că vreau să ajut. M-a pasionat din totdeauna aceasyă ramură și asta vreau să fac și pe viitor, nu în străinătate, ci aici în țara mea”, a declarat aceasta.

Astăzi au fost afișate rezultatele de la Bacalaureat 2019 ale absolvenților de liceu care au susținut anul acesta examenul au fost afișate. 67,2% dintre candidați au promovat examenul.

