Siserman a venit de la Cluj la București cu echipa CFR Cluj, vinerea trecută, și a observat încă de atunci că unii dintre membrii acesteia nu purtau masca de protecție și luau în derâdere normele sanitare.

„Eu nu-i cunosc pe acești băieți, nu sunt microbist. Dar m-a deranjat faptul că nu respectau regulile, iar eu am familie acasă și acum văd că 11 dintre ei au Covid. (…) Deranjant e că în aeroport, unii nu purtau deloc sau purtau măștile aiurea. Un jucător tânăr, sub 1,80 metri și zic asta pentru că aia e înălțimea mea, cu părul blond sau platinat și mai lung, avea masca agățată doar de o ureche, cealaltă parte atârna. Alți doi jucători aveau masca sub gură la coada de la check-in” a declarat Paul Siserman pentru gsp.ro.

Fostul concurent al show-ului culinar l-a identificat dintr-o fotografie pe Iosif Mureșan, maseurul lui CFR, tatăl fundașului Andrei Mureșan.

„Mai erau niște oficiali mai în vârstă și ei nu respectau evident regulile. Unul dintre ei era foarte verbal, își dăduse masca jos și vorbea despre o beție, cred. În avion, acest tip mai în vârstă a stat chiar în fața mea. Râdea cu un altul despre niște cartonașe roșii, nu am înțeles exact, dar spunea ceva de genul: “Iar te-a prins Petrescu?! Cât mai e un cartonaș roșu?”

Primii jucători erau în avion la două scaune distanță de mine. Întrebarea mea pentru ei este dacă din ceilalți 150 de pasageri erau unii bolnavi, ei riscau să piardă campionatul nerespectând regulile?! Stând cu măștile așa cum stăteau puteau să ia virusul din avion” a mai spus Siserman.

Paul Siserman a publicat inițial pe contul său de Facebook o reacție deosebit de virulentă la adresa membrilor echipei care nu au respectat regulile de protecție.

Până acum au fost testate pozitiv 11 persoane de la CFR Cluj: jucătorii Adi Păun și Damjan Djokovic, portarul Grzegorz Sandomierski, antrenorul secund Costin Curelea, preparatorul fizic Cristian Dragotă, antrenorul de portari Cristian Moldovan, precum și Cristi Bălgrădean, Claudiu Petrila și Cătălin Golofca, preparatorul Bogdan Aldea și kinetoterapeutul Radu Pralea.

