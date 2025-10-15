Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării

„Nu mai candidez la nimic. Lăsăm generația tânără. Se schimbă generațiile, așa e frumos. Eu mă ocup de organizarea Congresului și sper să iasă bine. Ăsta este rolul meu. Trebuie să am neapărat o funcție? Unde scrie asta? Voi fi alături de toți colegii mei, fără discuție. Cred că am fost cel mai longeviv secretar general al partidului, așa că ajunge. Am și o vârstă”, a spus Paul Stănescu, miercuri, 15 octombrie, la Parlament.

Paul Stănescu ocupă funcția de secretar general al PSD din noiembrie 2019, mai întâi ca interimar, după ce l-a înlocuit pe Eugen Orlando Teodorovici. Stănescu a venit cu echipa lui Marcel Ciolacu, care însă a demisionat în mai 2025 de la șefia PSD.

La Congresul PSD din 7 noiembrie se va decide noua conducere. Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia partidului, așa că Sorin Grindeanu, care este încă președinte interimar, a rămas fără contracandidat. Totodată, în locul lui Paul Stănescu, secretar general va deveni Claudiu Manda, cel care a fost propus de Sorin Grindeanu.

