Paula Seling a făcut o „analiză a dezastrului”

La mai bine de o săptămână după ce a spus „Molodeț, Moldova”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”, în finala Selecției Naționale Eurovision Moldova 2026, artista Paula Seling a făcut o „mică analiză a dezastrului” ce a urmat, în condițiile în care „injurii, cuvinte grele și comentarii jignitoare” continuă să apară la postările sale.

„Mică analiză a unui dezastru! Observ că, la mai bine de o săptămână de la acel moment, continui să primesc injurii, cuvinte grele și comentarii jignitoare – inclusiv la postări care nu au nicio legătură cu subiectul în sine, ci promovează exclusiv activitatea mea artistică. Toate fac trimitere la un singur cuvânt, poate cel mai greu rostit de mine până acum, transformat într-o etichetă”, a precizat Paula Seling, pe Facebook.

Ea întreabă retoric: „De ce simt oamenii nevoia să înjure și să mâzgălească imaginea unui om care nu le-a făcut nimic rău, personal?”

„Un om care nu le-a atacat identitatea, nu le-a jignit valorile și nu a atentat la nicio conștiință națională Întâmplarea cu acel termen buclucaș a devenit, fără voia nimănui, un adevărat experiment social. Un amestec de psihologie colectivă, anatomie socială, nivel de empatie și «coloristică» intelectuală s-a revelat ca o paletă de culori despre care nici nu știam că există – sau, poate, pe care am preferat să nu o vedem”.

Radiografia societății

Paula Seling vorbește de o „radiografie” a societății.

„A fost o radiografie a societății: cu lipsa ei de empatie, cu superficialitatea cunoașterii, cu nevoia de linșaj, dar și cu disponibilitatea de a folosi un eveniment nefericit din viața unei personalități care, o viață întreagă, a încercat să fie verticală, să urmeze reguli corecte de conștiință și conduită, să promoveze binele și calitatea oriunde a mers. Tocmai de aceea, o greșeală – una singulară – capătă, pentru o astfel de persoană, conotații greu de dus”, a mai spus artista.

Ea a adăugat: „Oameni care nu văd pânza întreagă iau un episod izolat, interpretabil, și îl transformă în definiție de caracter și ideologie. Ca și cum o apariție punctuală, într-un context nefericit sau într-o asociere nedorită, ar deveni brusc esența unui om”.

„Binele meu l-am făcut în neutralitate”

Artista subliniază faptul că nu și-a exprimat niciodată opinia politică în public: „Repet clar și fără echivoc: nu am avut niciodată o opinie politică exprimată public, pentru că am considerat că nu aceasta este menirea mea. Binele meu l-am făcut în neutralitate, încercând să transmit iubire, lumină și construcție, nu separare”.

Artista concluzionează că, în ciuda criticilor, alege să fie de modă veche: „Sunt tristă. Tristă pentru că lumina răzbate tot mai greu printre nori. Nori grei. Nori de răutate. Nori de lipsă de eleganță. Dacă aceasta este lumea azi, cu particularitățile ei, atunci aleg să fiu de modă veche. Aleg să îmbrățișez acolo unde cineva dorește să arunce cu piatra. Mulțumesc”.

