Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură

Avram Iancu a „sabotat” moțiunile

Elanul AUR și al celor două partide de buzunar din zona suvernaistă, adică POT și SOS, a fost doar o încercare de a arăta că Opoziția nu rămâne impasibilă la legile pe care Guvernul Bolojan le-a trecut prin angajarea răspunderii. Însă Opoziția s-a mișcat greu în ceea ce privește aducerea la votul de la cele patru moțiuni de cenzură.

Iar faptul că a avut loc dezbaterea duminică și unii aleși erau la comemorarea lui Avram Iancu s-a văzut la vot. Moțiunea de cenzură „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, adică a doua, și-a asigurat un loc în istoria parlamentară postdecembristă. Semnată de 125 de parlamentari și deputați, moțiunea de cenzură a strâns doar 108 voturi împotrivă. Prin acest rezultat, demersul AUR, SOS și POT a „reușit” să facă din această moțiunea de cenzură cu cele mai puține voturi din istoria de după 1990.

Precedentul record data din perioada Guvernului Boc 1, în septembrie 2009, când liberalii conduși de Crin Antonescu au depus o moțiune de cenzură cu 120 de semnături, dar au avut doar 112 voturi, când a trebuit să-l trimită acasă pe actualul primar al Clujului. Era exact perioada de dinainte de alegerile prezidențiale din acel an, când Crin Antonescu arata pentru prima dată intrarea în turul al II-lea.

Tot o moțiune de cenzură firavă a fost cea coordonată de PDL în iunie 2007, împotriva Guvernului Tăriceanu, când cele 119 semnături de pe moțiunea de cenzură a avut la momentul culminant doar 115 voturi strânse.

AUR și celelalte partide care se consideră suveraniste nu au strâns nici măcar numărul de voturi echivalent semnăturilor nici la celelalte moțiuni de cenzură, în condițiile în care „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”, a avut 119 voturi împotriva Guvernului, deși erau 126 de semnături, „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”, a avut 120 de voturi contra Executivului, cu toate că erau 125 de semnături pe moțiunea de cenzură, iar „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, doar 121 de voturi, deși erau 125 de semnături.

Ultima moțiune de cenzură adoptată a fost împotriva premierului Cîțu

De patru ani nu a mai trecut nicio moțiune de cenzură împotriva unui Guvern. Ultimul care a plecat la casă în urma unei moțiuni de cenzură a fost Florin Cîțu, în urma unui demers al PSD, dar susținut și de AUR și USR. 281 de voturi au fost contra Guvernului Cîțu, care părăsea Guvernul Victoria pe 5 octombrie 2021.

Tot un Executiv liberal este ultimul care a plecat acasă în urma unei moțiuni de cenzură, dar depusă după angajarea răspunderii în Parlament. Iar acest lucru se întâmpla la începutul anului 2020, când Guvernul Orban a vrut să treacă prin angajarea răspunderii revenirea la alegerea primarilor în două tururi. PSD, UDMR și Pro Pro România au semnat moțiunea de cenzură, care a trecut cu 261 de voturi, adică aproape 30 peste numărul necesar.

