Contextul personal al bărbatului

Instanța a analizat detaliat situația personală și socială a fostului taximetrist. S-a constatat că acesta este divorțat și a absolvit studii liceale. În prezent, bărbatul nu are un loc de muncă, deși anterior a avut o carieră stabilă în agroturism și ca taximetrist.

Conform sursei citate, instanța a subliniat că inculpatul «a suferit mai multe evenimente traumatice, care i-au afectat semnificativ echilibrul emoțional» în perioada pandemiei.

Printre acestea se numără decesul tatălui din cauza COVID-19 și diagnosticarea mamei cu cancer. Aceste lucruri au dus la instabilitate financiară și emoțională, determinându-l să recurgă la consumul excesiv de alcool.

Detalii despre atacurile din Florești

Primul atac a avut loc în jurul orei 16.10, pe strada Someșului cu Tineretului din Florești. Victima, o femeie însoțită de doi copii mici, a fost urmărită de la locul de muncă. Bărbatul a încercat să îi smulgă poșeta și telefonul, dar nu a reușit.

Al doilea incident s-a petrecut în jurul orei 19.40, în autobuzul M26. De această dată, victima a fost o tânără căreia i-a fost smuls telefonul. În încercarea de a-și recupera bunul, fata a fost lovită cu cotul în nas de către agresor.

Decizia instanței

Judecătorii au optat pentru suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani. Printre măsurile impuse se numără:

1. Obligația de a urma un tratament pentru dependența de alcool

2. Prestarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității

3. Interdicția de a se apropia la mai puțin de 50 de metri de victime timp de 3 ani Instanța a subliniat că această decizie reprezintă „o chemare la responsabilitate” și nu un act de clemență.

Nerespectarea condițiilor sau comiterea unei noi infracțiuni va duce la executarea pedepsei în închisoare.

