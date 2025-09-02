Ce pedeapsă au primit cei doi

Tribunalul din Reims a pronunțat marți, 2 septembrie 2025, sentința în dosarul șampaniei false: Didier Chopin a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi ani și jumătate cu suspendare, și la o amendă de 100.000 de euro. Didier Chopin a fost achitat de abuz de încredere. Soția sa, Karine Chopin, a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare și 100.000 de euro amendă.

Didier și Karine Chopin au fost judecați în iunie pentru escrocherie, uzurparea unei denumiri de origine și abuz de bunuri sociale. Cei doi au acum interdicția de a conduce o afacere pe viață, de a practica o profesie legată de șampanie timp de cinci ani. De asemenea, au primit o interdicție de a candida la funcții publice timp de 15 ani. Compania SAS Chopin a fost amendată cu 300.000 de euro.

Frauda s-a desfășurat între 2022 și 2023

Viticultorul în vârstă de 56 de ani, al cărui business era bazat în Champlat-et-Boujacourt (Marne), a fost găsit vinovat că a produs și vândut sute de mii de sticle de șampanie falsă, fabricate, de fapt, din vinuri din Spania și Ardèche, îmbogățite cu arome și dioxid de carbon.

Frauda s-a desfășurat între 2022 și 2023, prejudiciul fiind estimat la mai multe milioane de euro. Câteva milioane de euro reprezentând daune au fost acordate părților civile și victimelor, inclusiv Comitetului de Șampanie și mai multor cumpărători, printre care Scapest, agenția centrală de achiziții a Leclerc.

Cine a dat alarma în acest caz

Cazul a ieșit la iveală vara anului 2023, după semnalările lui Ludivine Jeanmingin, care era responsabilă de un site secundar de producție al viticultorului în Aisne.

În fața tribunalului, în iunie, Didier Chopin a minimalizat frauda, recunoscând totuși vinovăția.

„Am făcut greșeli foarte mari”, a declarat acesta în timpul audierii, reducând totuși volumul șampaniei false produse: „500.000–600.000” de sticle.

„O victorie imensă” pentru persoana care a semnalat situația

Marți, 2 septembrie, avocatul Ludivinei Jeanmingin, Emmanuel Ludot, a salutat „o victorie imensă” pentru clienta sa. Tribunalul a respectat în mare parte cererile procuraturii. În iunie, procurorul tribunalului din Reims ceruse patru ani de închisoare, dintre care trei cu suspendare, și 100.000 de euro amendă împotriva lui Didier Chopin.

Procuratura ceruse, de asemenea, confiscarea bunurilor și distrugerea sticlelor confiscate, interdicția definitivă de a desfășura activități legate de șampanie sau de a conduce o companie. De asemenea, se ceruse pedeapsa cu suspendare pentru soția sa, Karine Chopin, judecată pentru escrocherie și utilizare abuzivă a denumirii de șampanie.

Partea vamală a cazului, care privește exporturile de șampanie falsă, a fost amânată pentru 3 februarie 2026. În plus, Didier Chopin se confruntă, de asemenea, cu proceduri judiciare pentru acuzații de violență sexuală formulate de mai mulți foști angajați ai săi, dintre care cinci au depus plângeri.

