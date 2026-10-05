Premierul Pedro Sanchez a convocat alegeri anticipate în Spania pe 29 noiembrie 2026. Decizia vine pe fondul blocajului politic amplificat de criza locuințelor și de protestele izbucnite de evacuarea forțată a unei pensionare de 87 de ani.

Cutremur pe scena politică

Scena politică de la Madrid trece printr-un nou seism major. Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat oficial organizarea de alegeri generale anticipate pe data de 29 noiembrie 2026, cu aproximativ un an mai devreme față de termenul la termen., relatează BBC.

Decizia de dizolvare a Parlamentului survine în urma unui impas legislativ profund, amplificat de proteste de stradă masive legate de criza locuințelor și piața chiriilor.

Tensiunile politice și sociale au atins punctul culminant recent, când un caz individual a devenit simbolul național al nemulțumirii cetățenilor. Evacuarea forțată din propria locuință a lui Maricarmen Abascal, o pensionară în vârstă de 87 de ani, din Madrid, care trăise acolo de o viață, a stârnit un val uriaș de indignare publică și numeroase manifestații pe străzile marilor orașe spaniole.

Decretul pentru dizolvarea parlamentului este publicat marți în „Monitorul Oficial", regele Felipe al VI-lea este informat, din acest moment încep procedurile pentru organizarea alegerilor și campania electorală.

„Am decis convocarea unei ședințe de guvern extraordinare pentru a dizolva parlamentul și pentru convocarea alegerilor generale pe 29 noiembrie", a spus Pedro Sánchez.

Locuințele nu au fost singura problemă a guvernului Sanchez, în ultimele luni, partidul său fiind prins în numeroase scandaluri de corupție și confruntându-se cu presiuni din cauza altor probleme legate de costul vieții și de imigrație.

„Am făcut greșeli și nu am realizat tot ce ne-am propus”, a spus Sanchez, recunoscând că există încă „multe probleme de rezolvat, în special în domeniile serviciilor publice și accesului la locuințe”.

Evacuarea care a scos zeci de mii de oameni în stradă

Punctul de cotitură pe piața imobiliară și pe scena politică a fost marcat de intervenția forțelor de ordine în cazul Maricarmen Abascal. Bătrâna a fost evacuată în urma unui litigiu cu proprietarul imobilului, declanșând reacții dure din partea societății civile și a partidelor de stânga.

Cazul a funcționat drept catalizator pentru mișcările sociale care denunță speculațiile imobiliare, chiriile exorbitante și lipsa de protecție pentru chiriașii vulnerabili.

Deși executivul condus de Pedro Sanchez a încercat să adopte în regim de urgență decrete privind plafonarea chiriilor și stoparea evacuărilor pentru categoriile defavorizate, măsurile nu au strâns sprijinul necesar în Parlament.

În lipsa unei majorități legislative solide și în fața presiunii publice crescute, premierul a ales calea dizolvării legislativului și returnării votului către cetățeni.

Ce urmează pentru spanioli la scrutinul din noiembrie

Convocarea alegerilor din 29 noiembrie 2026 reprezintă a treia oară când Pedro Sanchez recurge la alegeri anticipate pe durata mandatelor sale la conducerea Guvernului de la Madrid.

În discursul de anunțare a deciziei, liderul socialist a subliniat necesitatea de a obține un mandat clar pentru reformarea legislației privind locuințele și pentru stabilizarea climatului socioeconomic.

Opoziția conservatoare a criticat dur decizia, acuzând guvernul că a gestionat defectuos piața imobiliară și că a adus țara într-un blocaj instituțional repetat. În următoarele săptămâni, Spania va intra oficial în campanie electorală, iar problema accesului la locuințe și protecția socială a persoanelor în vârstă promit să fie principalele teme de dezbatere între partide.

O femeie în vârstă de 87 de ani a fost evacuată cu targa din apartamentul în care locuise timp de decenii, într-un cartier de lux din Madrid. Incidentul, petrecut miercuri, a stârnit indignare publică și a declanșat proteste masive împotriva crizei locuințelor din Spania, cu zeci de mii de oameni ieșind în stradă sâmbătă pentru a cere protecție pentru chiriași, reguli mai stricte împotriva fraudelor și interzicerea evacuărilor fără alternative locative.

Povestea Mariei del Carmen Abascal

Cazul Maríei del Carmen Abascal a devenit simbolul crizei locuințelor din Spania. Femeia trăia în apartamentul din cartierul Retiro încă din 1956, când tatăl său a închiriat locuința, beneficiind de o limitare a chiriei.

După ce clădirea a fost vândută în 2018, noul proprietar a scos locuința la vânzare, însă aceasta nu și-a permis să o cumpere, potrivit Sindicatului Chiriașilor din Madrid, organizatorul protestului de sâmbătă.

Investitorii de la fondul Urbagestión, care au cumpărat ulterior imobilul, au mărit chiria lunară de la 500 de euro la 2.650 de euro, reducând ulterior suma la 1.650 de euro.

Chiar și așa, Abascal nu a putut plăti această sumă din pensia sa. Deși trei încercări anterioare de evacuare au fost blocate de instanțe, miercuri, evacuarea a fost pusă în aplicare. Femeia a fost scoasă din apartament pe targă și dusă la spital. „Situația ei îți sfâșie inima. Maricarmen a fost, într-un fel, picătura care a umplut paharul, dar ne confruntăm cu această problemă de mult timp”, a spus Simón de la Riva, un profesor de 43 de ani.