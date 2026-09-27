O femeie în vârstă de 87 de ani a fost evacuată cu targa din apartamentul în care locuise timp de decenii, într-un cartier de lux din Madrid. Incidentul, petrecut miercuri, a stârnit indignare publică și a declanșat proteste masive împotriva crizei locuințelor din Spania, cu zeci de mii de oameni ieșind în stradă sâmbătă pentru a cere protecție pentru chiriași, reguli mai stricte împotriva fraudelor și interzicerea evacuărilor fără alternative locative.

Proteste masive în Madrid

Protestatarii s-au adunat în centrul Madridului, denunțând creșterea costurilor locuințelor și lipsa de măsuri eficiente pentru protejarea celor vulnerabili.

„Suntem aici pentru că locuința este o problemă care afectează deja întreaga societate, toate vârstele și clasele sociale”, a declarat Dora Garcia, o asistentă medicală în vârstă de 55 de ani, citată de Fortune. „Locuința este un drept, iar noi nu îl avem.”

La finalul marșului, participanții s-au așezat în piața Puerta del Sol, iar unii au ridicat corturi, anunțând că vor rămâne peste noapte sau până când vor fi evacuați de forțele de ordine.

Povestea Mariei del Carmen Abascal

Cazul Maríei del Carmen Abascal a devenit simbolul crizei locuințelor din Spania. Femeia trăia în apartamentul din cartierul Retiro încă din 1956, când tatăl său a închiriat locuința, beneficiind de o limitare a chiriei.

După ce clădirea a fost vândută în 2018, noul proprietar i-a oferit șansa de a cumpăra apartamentul, însă aceasta nu și-a permis achiziția, potrivit Sindicatului Chiriașilor din Madrid, organizatorul protestului de sâmbătă.

Investitorii de la fondul Urbagestión, care au cumpărat ulterior imobilul, au mărit chiria lunară de la 500 de euro (aproximativ 570 de dolari) la 2.650 de euro, reducând ulterior suma la 1.650 de euro.

Chiar și așa, Abascal nu a putut plăti această sumă din pensia sa. Deși trei încercări anterioare de evacuare au fost blocate de instanțe, miercuri, evacuarea a fost pusă în aplicare. Femeia a fost scoasă din apartament pe targă și dusă la spital.

„Situația ei îți sfîșie inima. Maricarmen a fost, într-un fel, picătura care a umplut paharul, dar ne confruntăm cu această problemă de mult timp”, a spus Simón de la Riva, un profesor de 43 de ani.

„Este inacceptabil ca fondurile speculative să cumpere locuințe, ca oamenii să nu își mai permită să trăiască, ca familii întregi să fie evacuate, iar o bătrână să fie dată afară din casă.”

Criza locuințelor: o problemă națională

Creșterea prețurilor și deficitul de locuințe au făcut ca mulți spanioli să nu își mai permită chirii sau achiziții, deși economia Spaniei, a patra ca mărime din Europa, a înregistrat o creștere solidă.

Conform Fortune, veniturile populației nu au ținut pasul cu scumpirile, iar creșterea turismului și a populației urbane din cauza imigrației au amplificat presiunea pe piața imobiliară.

Banca Spaniei a estimat că, în 2022, țara avea un deficit de aproximativ 550.000 de locuințe, principalele orașe afectate fiind Madrid, Barcelona și Valencia.

În plus, Spania se află la coada clasamentului țărilor din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în ceea ce privește locuințele publice de închiriat, cu mai puțin de 2% din totalul disponibil, comparativ cu media Uniunii Europene de 8%.

Practicile din trecut, când locuințele construite cu fonduri publice erau ulterior vândute în sectorul privat, au redus și mai mult stocul de locuințe sociale.

Apelul disperat al unei victime a sistemului