Pensionarul din Neamț a prins 9 pești

Bărbatul, în vârstă de 67 de ani, a fost surprins de polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Neamț în timp ce folosea lansete cu momeală vie. Pensionarul a prins nouă pești în noaptea respectivă, pe care i-ar fi luat ca să îi mănânce.

„În urma verificărilor, au fost găsite nouă exemplare de pește din speciile biban și babușcă, care au fost ridicate pentru expertizare”, au declarat reprezentanții Poliției, potrivit portalului de știri locale citat anterior.

Bărbatul de 67 de ani s-a ales cu dosar penal și amendă de 1.000 de lei

Polițiștii din Neamț au deschis dosar penal pe numele acestuia, pentru pescuit ilegal în perioada de prohibiție și distrugerea icrelor embrionate.



În plus, bărbatul a fost sancționat contravențional cu 1.000 de lei pentru lipsa permisului de pescuit, conform portalului de știri citat anterior.

Cazul pensionarului acuzat că pescuia ilegal a stârnit mii de reacții

Povestea bărbatului de 67 de ani, acuzat că pescuia illegal a fost postată și pe pagina de Facebook „Fii informat” unde a stârnit mii de comentarii și reacții. Cazul pensionarului a stârnit revoltă în rândul românilor, cei mai mulți dintr ei acuzând autoritățile că nu prind braconierii mari, ci doar persoanele în vârstă „care pescuiesc să aibă ce să pună pe masă”.



„Cred că înțelegeți câtă treabă are Poliția Română și ce cazuri grele are. Chiar sunt curios cine sunt agenții care au întocmit procesele verbale și au pierdut ziua cu acest caz”, este unul dintre comentarii.



„ Ce infracțiuni a făcut bietul om! Rușine sa va fie!”, a mai scris o persoană.

„Sa prindă braconierii cu sute de kilograme furate, nu un amărât care a pescuit un kg să aibe ce mânca că murea de foame! Rușine celor ce i-au făcut dosar penal”, a mai spus una dintre persoane în comentarii.

„Bravo ați prins ditamai braconierul. Chiar ar fi și de băgat la pușcărie mișelul așa paguba mare ce a făcut a distrus prohibiția icrele uau uau. Băi domnilor polițiștii pe cei care fură cu tonele de ce nu îi prindeți oare va dau dreptul? Dar legea e doar pentru prostime”, a mai fost unul dintre comentariile lăsate la postare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE