Pensionarul din Neamț a prins 9 pești

Bărbatul, în vârstă de 67 de ani, a fost surprins de polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Neamț în timp ce folosea lansete cu momeală vie. Pensionarul a prins nouă pești în noaptea respectivă, pe care i-ar fi luat ca să îi mănânce.

„În urma verificărilor, au fost găsite nouă exemplare de pește din speciile biban și babușcă, care au fost ridicate pentru expertizare”, au declarat reprezentanții Poliției, potrivit portalului de știri locale citat anterior.

Bărbatul de 67 de ani s-a ales cu dosar penal și amendă de 1.000 de lei

Polițiștii din Neamț au deschis dosar penal pe numele acestuia, pentru pescuit ilegal în perioada de prohibiție și distrugerea icrelor embrionate.
 
În plus, bărbatul a fost sancționat contravențional cu 1.000 de lei pentru lipsa permisului de pescuit, conform portalului de știri citat anterior.

Cazul pensionarului acuzat că pescuia ilegal a stârnit mii de reacții

Povestea bărbatului de 67 de ani, acuzat că pescuia illegal a fost postată și pe pagina de Facebook „Fii informat” unde a stârnit mii de comentarii și reacții. Cazul pensionarului a stârnit revoltă în rândul românilor, cei mai mulți dintr ei acuzând autoritățile că nu prind braconierii mari, ci doar persoanele în vârstă „care pescuiesc să aibă ce să pună pe masă”.
 
„Cred că înțelegeți câtă treabă are Poliția Română și ce cazuri grele are. Chiar sunt curios cine sunt agenții care au întocmit procesele verbale și au pierdut ziua cu acest caz”, este unul dintre comentarii.
 
„ Ce infracțiuni a făcut bietul om! Rușine sa va fie!”, a mai scris o persoană.

„Sa prindă braconierii cu sute de kilograme furate, nu un amărât care a pescuit un kg să aibe ce mânca că murea de foame! Rușine celor ce i-au făcut dosar penal”, a mai spus una dintre persoane în comentarii.

„Bravo ați prins ditamai braconierul. Chiar ar fi și de băgat la pușcărie mișelul așa paguba mare ce a făcut a distrus prohibiția icrele uau uau. Băi domnilor polițiștii pe cei care fură cu tonele de ce nu îi prindeți oare va dau dreptul? Dar legea e doar pentru prostime”, a mai fost unul dintre comentariile lăsate la postare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
GSP.RO
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu a împlinit 32 de ani, iar recent a vorbit și despre iubitul ei! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care îl iubește din studenție
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu a împlinit 32 de ani, iar recent a vorbit și despre iubitul ei! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care îl iubește din studenție
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Loto 6/49 din 17 mai 2026. Report de peste 4,54 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 17 mai
Loto 6/49 din 17 mai 2026. Report de peste 4,54 milioane de euro la 6/49, categoria I
Cât costă un kilogram de roșii în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de aproape trei ori mai mare
Știri România 17 mai
Cât costă un kilogram de roșii în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de aproape trei ori mai mare
Parteneri
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Adevarul.ro
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Ordinul lui Mihai Rotaru după câștigarea campionatului: „Nu pleacă nimeni!”. Planul Universității Craiova pentru o performanță istorică în cupele europene
Fanatik.ro
Ordinul lui Mihai Rotaru după câștigarea campionatului: „Nu pleacă nimeni!”. Planul Universității Craiova pentru o performanță istorică în cupele europene
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cum explică românul care a creat piesa „Bangaranga” victoria Bulgariei la Eurovision: „La Alexandra a fost vorba mai mult de o poveste”
Stiri Mondene 17 mai
Cum explică românul care a creat piesa „Bangaranga” victoria Bulgariei la Eurovision: „La Alexandra a fost vorba mai mult de o poveste”
Primul sfat pe care Alexandra Căpitănescu îl dă tinerilor artiști din România: „Nu ajungeam aici”
Stiri Mondene 17 mai
Primul sfat pe care Alexandra Căpitănescu îl dă tinerilor artiști din România: „Nu ajungeam aici”
Parteneri
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
TVMania.ro
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
EXCLUSIV. În misiune cu ambulanța, pe tura de noapte: "Cazurile sunt diferite, nu știm la ce să ne așteptăm"
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. În misiune cu ambulanța, pe tura de noapte: "Cazurile sunt diferite, nu știm la ce să ne așteptăm"
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Libertateapentrufemei.ro
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax.ro
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Wowbiz.ro
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax.ro
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Delegațiile partidelor care merg la consultările cu Nicușor Dan pentru noul premier. Bolojan nu a chemat un prim-vicepreședinte, de la PSD nu vin trei
Politică 17 mai
Delegațiile partidelor care merg la consultările cu Nicușor Dan pentru noul premier. Bolojan nu a chemat un prim-vicepreședinte, de la PSD nu vin trei
Condițiile pe care le pune AUR la consultările de la Cotroceni pentru a vota guvernul, anunțate de Dan Dungaciu: „Asta este indiscutabil”
Politică 17 mai
Condițiile pe care le pune AUR la consultările de la Cotroceni pentru a vota guvernul, anunțate de Dan Dungaciu: „Asta este indiscutabil”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus la același nivel cu Filipe Coelho
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus la același nivel cu Filipe Coelho
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?