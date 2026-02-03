Răpit din propria locuință

Agresiunea extrem de violentă a avut loc la finalul lunii ianuarie, în orașul Voiron, din departamentul Isère, potrivit publicației Actu17.

Totul s-a petrecut în dimineața zilei de 25 ianuarie, când cei trei agresori au intrat prin efracție în locuința victimei, unde se aflau și trei adolescenți de 17 ani. Partenera bărbatului a reușit să se ascundă în podul casei, însă pensionarul a fost luat cu forța.

Adolescenții, o fată și doi băieți, au fost legați, iar telefoanele mobile le-au fost confiscate.

Răpitorii erau convinși că bărbatul sau familia acestuia deține 3 milioane de euro în criptomonede, sumă pe care au cerut-o drept răscumpărare.

Victima a fost dusă într-o cameră din spate a unui bar din Valence. Acolo, pensionarul a fost ținut captiv și supus unor acte de o violență extremă. Scenele de tortură au fost filmate și trimise fiului victimei pentru a-l constrânge să plătească răscumpărarea.

Torturat pentru o avere inexistentă

Anchetatorii au stabilit însă că fiul pensionarului, care este dezvoltator web, nu are legături cu criptomonedele și nu dispune de suma cerută. De altfel, nici victima nu era implicată în investiții în criptomonede, fiind confundată cu o altă persoană.

După 16 ore de tortură, pensionarul a fost abandonat pe o autostradă. Acesta avea fața desfigurată, iar unul dintre degete îi fusese tăiat. Pentru a șterge urmele, răpitorii au incendiat mașina folosită în timpul răpirii și au fugit.

„Acestea sunt acte extrem de violente care demonstrează un nivel destul de flagrant de amatorism din partea autorilor”, a reacționat Fabien Rajon, avocatul fiului victimei.

„Clientul meu a îndurat un iad și a fost confruntat de indivizi hotărâți, gata să facă orice.”

La scurt timp, cei trei bărbați au fost identificați și arestați de autoritățile franceze.

Trei bărbați în vârstă de douăzeci de ani au fost inculpați oficial și plasați în arest preventiv joi, 29 ianuarie, de către un judecător de instrucție de la tribunalul interregional specializat (JIRS) din Lyon.

Ancheta inițială a DCOS Grenoble, Rhône și OCLCO arată că cei trei bărbați au acționat pentru un sponsor.

Suspecții sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni grave, printre care: răpire și luare de ostatici în grup organizat, tortură și acte de barbarie, jaf armat, distrugere prin incendiere și conspirație criminală.

Ancheta este în desfășurare, iar cazul readuce în atenție pericolul atacurilor motivate de presupuse averi în criptomonede.

