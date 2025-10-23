S-a blocat cu Smartul între un gard și un perete

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, în jurul orei 21.20, pe o stradă din Dreieich-Sprendlingen, în districtul Offenbach. Potrivit poliției locale, șoferul s-ar fi rătăcit din cauza mai multor șantiere și a vizibilității reduse.

Crezând că poate scurta drumul, acesta a decis să meargă pe un trotuar îngust, însă manevra s-a dovedit o alegere proastă: micul automobil Smart s-a blocat între o balustradă de pod și un zid de beton.

Martorii au povestit că au auzit zgomote puternice de frecare și scârțâit de cauciucuri, iar când au ieșit să vadă ce se întâmplă, au găsit mașina complet înțepenită pe trotuar.

Ușile erau blocate, iar șoferul nu mai putea ieși

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că portierele erau complet blocate, iar bărbatul nu mai putea ieși din mașină. În cele din urmă, pompierii au fost chemați pentru a-l scoate pe pensionar prin geam.

Autoritățile au precizat că, în afară de o sperietură zdravănă, bărbatul nu a fost rănit. Totuși, testele efectuate la fața locului au arătat că acesta consumase alcool înainte de incident.

„A fost ușor alcoolizat”, au transmis reprezentanții poliției, citați de presa locală.

Mașina, avariată și ridicată pe platformă

Smartul a fost grav avariat și a trebuit să fie scos cu o platformă, după ce a rămas complet blocat între balustradă și perete. Poliția din Dreieich investighează circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul, dar pentru localnici, scena a fost una aproape absurdă.

„E greu de crezut că un Smart, dintre toate mașinile, s-a blocat pe un trotuar atât de îngust. Nici o bicicletă n-ar fi avut loc acolo”, a comentat unul dintre vecinii din zonă.

