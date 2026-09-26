Treisprezece oameni, cei mai mulți vârstnici, au rămas fără bani și chiar fără proprietăți după ce au avut încredere într-o grupare din Brașov. Membrii acesteia s-ar fi prezentat drept avocați, angajați ai primăriei sau secretare ale unor evaluatori, iar prejudiciul calculat de anchetatori ajunge la aproximativ 850.000 de euro, potrivit DIICOT Brașov.

Cum ar fi ajuns victimele să-și piardă banii și casele

Gruparea ar fi fost condusă de un bărbat de 45 de ani. La început ar fi avut patru membri, iar ulterior li s-ar fi alăturat alte două persoane. Ei ar fi căutat în special persoane vulnerabile, multe dintre ele în vârstă, pe care le convingeau să intre în afaceri, să vândă imobile sau să le dea acces la bani. Potrivit anchetatorilor, liderul era cel care intra în legătură cu victimele și le câștiga încrederea. Le vorbea despre cumpărarea unor proprietăți sau despre afaceri care ar fi trebuit să le aducă profituri importante.

Unele victime ar fi fost convinse să îi permită să le administreze conturile bancare. Altele i-ar fi dat împuterniciri pentru a le reprezenta la semnarea unor contracte sau antecontracte de vânzare-cumpărare. Problemele începeau după efectuarea tranzacțiilor. Procurorii susțin că banii obținuți, inclusiv din vânzarea unor imobile, ar fi rămas la liderul grupării.

După ce le luau banii, îi puneau să semneze contracte de împrumut

Schema ar fi fost construită astfel încât banii ajunși la lider să pară obținuți legal. După ce sumele erau transferate sau încasate, victimele ar fi fost convinse să semneze contracte de împrumut. Astfel, banii proveniți inclusiv din vânzarea unor case puteau apărea în acte ca sume împrumutate de bunăvoie.

Membrii grupării ar fi avut sarcini diferite. Unii căutau persoane vulnerabile, alții apăreau în acte drept cumpărători, iar alții se ocupau de documentele care trebuiau să dea aparența unor tranzacții normale.

Se dădeau drept „doamna avocat” sau „secretara de la primărie”

Pentru ca poveștile prezentate victimelor să fie cât mai credibile, membrii grupării ar fi intrat și în diferite roluri. În funcție de situație, aceștia s-ar fi prezentat drept „secretara evaluatorului”, „doamna avocat” sau „secretara de la primărie”. Prin aceste personaje, victimele ar fi fost făcute să creadă că în spatele tranzacțiilor există instituții, specialiști și proceduri reale. În realitate, spun anchetatorii, toate aceste roluri ar fi făcut parte din aceeași schemă.

Nici după ce unele dintre victime și-ar fi dat seama că au pierdut proprietăți, legătura cu gruparea nu s-ar fi rupt. Un bărbat de 47 de ani, de profesie jurist și cercetat în același dosar, le-ar fi reprezentat pe unele dintre victime în procesele prin care acestea încercau să anuleze contractele de vânzare-cumpărare. Le-ar fi promis că le va ajuta să-și recupereze proprietățile. Procurorii cred însă că scopul lui ar fi fost altul: să le țină aproape și să le convingă să nu depună plângeri penale.

Astfel, oameni care încercau să-și recupereze casele ar fi continuat să aibă încredere într-o persoană despre care anchetatorii spun că făcea parte chiar din gruparea care îi înșelase.

Ar fi folosit și acte de moștenire pentru vânzarea unor imobile

Ancheta arată că membrii grupării ar fi intervenit și în proceduri de moștenire. Aceștia ar fi făcut demersuri pentru obținerea unor certificate de moștenitor, documente folosite ulterior la vânzarea unor imobile. În alte cazuri, ar fi apărut ca martori și ar fi semnat angajamente de plată. Toate aceste acte ar fi fost folosite pentru ca tranzacțiile să pară reale și pentru ca victimele să fie convinse să semneze documentele care le erau puse în față.

Schema ar fi funcționat din 2022 până în 2026, spun anchetatorii. În această perioadă, 13 persoane ar fi fost înșelate, cele mai multe dintre ele vârstnice. Prejudiciul estimat până acum este de aproximativ 850.000 de euro. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente și alte probe.