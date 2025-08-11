Cum ar fi fost atrași pensionarii în capcană

Potrivit comunicatului publicat pe site-ul FSB, agenți ai Serviciului de Securitate al Ucrainei, Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina și „structurilor naționaliste ucrainene” ar fi contactat pensionarii pe Telegram și WhatsApp.

Ofițerii ucraineni s-ar fi prezentat telefonic drept angajați ai FSB, Ministerului Afacerilor Interne, Comitetului de Investigații și altor agenții guvernamentale din Rusia, „folosind terminologia oficială și forme combinate de influență”.

Conform FSB, victimele ar fi fost forțate să își vândă locuințele și să își retragă economiile din bănci, banii fiind apoi furați.

Misiuni periculoase, cu final fatal

Pensionarii, „sub presiune psihologică” și în speranța recuperării banilor pierduți, ar fi fost convinși să supravegheze locuințele și parcările personalului militar, să depoziteze dispozitive explozive și chiar „să detoneze direct” împotriva militarilor ruși.

„Conform planului serviciilor speciale ucrainene, pentru a comite atacuri teroriste, pensionarii trebuiau să predea personal militarilor dispozitive explozive improvizate, camuflate în obiecte de uz casnic, a căror detonare ar duce și la moartea autorilor, folosindu-le drept așa-numite «bombe vii»”, a declarat FSB.

Ancheta deschisă de autorități

FSB a anunțat deschiderea unor dosare penale pentru tentativă de atac terorist și deținere ilegală de explozibili.

Nu a fost anunțată reținerea celor implicați, însă publicația Mediazona notează că în imaginile video difuzate de FSB apar mai multe femei cu care forțele de securitate discută, iar două dintre ele sunt luate de bărbați mascați.

