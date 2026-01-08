Surpriza neplăcută vine odată cu talonul de pensie

Valoarea punctului de referință (VPR) rămâne neschimbată la 81 de lei, în ciuda promisiunilor guvernului de a indexa pensiile conform ratei inflației.

Pensionarii pierd astfel, în medie, 197 de lei, pensia medie rămânând la 2.818 lei în loc să crească la 3.015 lei, așa cum ar fi fost normal. În cazul pensiei minime, aceasta rămâne la 1.281 de lei, fără creșterea la 1.370 de lei promisă anterior.

Decizia guvernului de a nu aplica indexarea pensiilor generează nemulțumire în rândul pensionarilor, care se confruntă cu pierderi semnificative în contextul economic actual.

La fel ca în anul precedent, Guvernul a decis că pensiile sunt înghețate pe tot parcursul anului 2026. Indexarea prevăzută de lege, de aproximativ 7%, care ar fi adus creșteri medii de circa 180 de lei pe lună, nu va mai fi aplicată.

Situația este cu atât mai apăsătoare pentru unii pensionari, cu cât a fost introdus și CASS-ul pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Începând cu 2025, aceștia trebuie să plătească 10% pentru asigurarea de sănătate.

Când ar putea să fie majorate pensiile

Potrivit promisiunilor Guvernului Bolojan, în 2027 ar trebui ca pensiile să fie, în sfârșit, majorate. Legea din 2023 prevede că punctul de referință crește cu rata inflației și cu 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie.

Ministerul Muncii a anunțat că de la 1 ianuarie 2027, pensionarii vor primi, în medie, 360 de lei în plus la pensie. Indexarea se va face cu rata inflației de aproximativ 10%, la care se adaugă 3%, creșterea estimată a venitului. De asemenea, tot anul viitor, va fi eliminată și plata CASS pentru pensionarii ce primesc peste 3.000 de lei.

Unii pensionari ar putea primii banii cu întârziere

În orice caz, procesul de distribuție a pensiilor în luna ianuarie este dificil, având în vedere că ar necesita livrarea pensiilor în doar 6 zile lucrătoare, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la respectarea termenului. Există riscul ca unii beneficiari să primească pensiile după această dată.

Pensionarii care primesc pensiile pe card vor beneficia de regularitatea procesului: majoritatea sumelor vor fi virate pe 12 ianuarie, iar restul pe 13 ianuarie.

