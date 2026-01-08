Surpriza neplăcută vine odată cu talonul de pensie

Valoarea punctului de referință (VPR) rămâne neschimbată la 81 de lei, în ciuda promisiunilor guvernului de a indexa pensiile conform ratei inflației.

Pensionarii pierd astfel, în medie, 197 de lei, pensia medie rămânând la 2.818 lei în loc să crească la 3.015 lei, așa cum ar fi fost normal. În cazul pensiei minime, aceasta rămâne la 1.281 de lei, fără creșterea la 1.370 de lei promisă anterior.

Decizia guvernului de a nu aplica indexarea pensiilor generează nemulțumire în rândul pensionarilor, care se confruntă cu pierderi semnificative în contextul economic actual.

La fel ca în anul precedent, Guvernul a decis că pensiile sunt înghețate pe tot parcursul anului 2026. Indexarea prevăzută de lege, de aproximativ 7%, care ar fi adus creșteri medii de circa 180 de lei pe lună, nu va mai fi aplicată.

Situația este cu atât mai apăsătoare pentru unii pensionari, cu cât a fost introdus și CASS-ul pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Începând cu 2025, aceștia trebuie să plătească 10% pentru asigurarea de sănătate.

Când ar putea să fie majorate pensiile

Potrivit promisiunilor Guvernului Bolojan, în 2027 ar trebui ca pensiile să fie, în sfârșit, majorate. Legea din 2023 prevede că punctul de referință crește cu rata inflației și cu 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie.

Ministerul Muncii a anunțat că de la 1 ianuarie 2027, pensionarii vor primi, în medie, 360 de lei în plus la pensie. Indexarea se va face cu rata inflației de aproximativ 10%, la care se adaugă 3%, creșterea estimată a venitului. De asemenea, tot anul viitor, va fi eliminată și plata CASS pentru pensionarii ce primesc peste 3.000 de lei.

Unii pensionari ar putea primii banii cu întârziere

În orice caz, procesul de distribuție a pensiilor în luna ianuarie este dificil, având în vedere că ar necesita livrarea pensiilor în doar 6 zile lucrătoare, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la respectarea termenului. Există riscul ca unii beneficiari să primească pensiile după această dată.

Pensionarii care primesc pensiile pe card vor beneficia de regularitatea procesului: majoritatea sumelor vor fi virate pe 12 ianuarie, iar restul pe 13 ianuarie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sistemul „par-impar”, folosit de șoferii români în perioada comunistă, ar putea fi soluția pentru o mare capitală europeană sufocată de trafic

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cătălin Cazacu intervine în scandalul Ramonei Olaru cu Alex Bodi și rupe tăcerea.: "Îmi e foarte greu să spun. Alcoolul și banii...", iar continuarea despre fosta logodnică i-a bulversat pe toți: "Dacă vrei să fiu sincer..."
Viva.ro
Cătălin Cazacu intervine în scandalul Ramonei Olaru cu Alex Bodi și rupe tăcerea.: "Îmi e foarte greu să spun. Alcoolul și banii...", iar continuarea despre fosta logodnică i-a bulversat pe toți: "Dacă vrei să fiu sincer..."
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Libertateapentrufemei.ro
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Avantaje.ro
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Șoferi „anxioși” blocați între utilajele de deszăpezire. Mesajul ironic al drumarilor din Craiova: „După ce se depășește bateria de utilaje, se procedează la realizarea unei fotografii”
Știri România 13:24
Șoferi „anxioși” blocați între utilajele de deszăpezire. Mesajul ironic al drumarilor din Craiova: „După ce se depășește bateria de utilaje, se procedează la realizarea unei fotografii”
Cum luptă un angajat Electrica cu viscolul și gerul în Munții Apuseni: „Oameni în zăpadă până la brâu. Mâini înghețate”
Știri România 12:30
Cum luptă un angajat Electrica cu viscolul și gerul în Munții Apuseni: „Oameni în zăpadă până la brâu. Mâini înghețate”
Parteneri
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Adevarul.ro
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului
Fanatik.ro
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Elle.ro
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Monica Gabor îl evită pe Irinel Columbeanu: „Nu m-a sunat și nici nu sunt supărat”. Cu ce fostă iubită vrea să se împace
Stiri Mondene 13:30
Monica Gabor îl evită pe Irinel Columbeanu: „Nu m-a sunat și nici nu sunt supărat”. Cu ce fostă iubită vrea să se împace
Adda și Cătălin Rizea, salvați de eliminarea de la Power Couple 2026. Deși au fost votați să plece acasă, un cuplu a făcut un gest neașteptat
Stiri Mondene 13:01
Adda și Cătălin Rizea, salvați de eliminarea de la Power Couple 2026. Deși au fost votați să plece acasă, un cuplu a făcut un gest neașteptat
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
ObservatorNews.ro
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
GSP.ro
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
Parteneri
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax.ro
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților
KanalD.ro
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților

Politic

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Politică 07 ian.
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Dinamo, o nouă mutare pe piața transferurilor! Kopic și-a dat acordul și atacantul semnează în Antalya. Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo, o nouă mutare pe piața transferurilor! Kopic și-a dat acordul și atacantul semnează în Antalya. Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York