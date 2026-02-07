Roshen este o mare corporație internațională din industria dulciurilor, una dintre cele mai mari din Ucraina, și este fondată de fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina a informat că atacul nocturn cu drone rusești asupra orașului Iahotin, din raionul Boryspil, a provocat un incendiu la un complex de depozite.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat că atacul a implicat peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diverse tipuri, iar principalele ținte au fost rețeaua energetică, instalațiile de producere a energiei și stațiile de distribuție, potrivit Reuters.

Utilizatori de pe rețelele sociale au identificat instalația ca aparținând companiei Roshen, informație confirmată și de deputatul Oleksii Honcharenko. La Iahotin se află un centru logistic al companiei.

„Rușii au lovit un depozit al companiei Roshen din regiunea Kiev, ceea ce a provocat un incendiu de amploare. Acum, rușii luptă și împotriva dulciurilor”, a declarat Honcharenko. 🇷🇺🇺🇦 In Yagotin, Kiev region, the Roshen warehouse was attacked. Poroshenko himself repeatedly boasted that his company’s facilities are used for military purposes. pic.twitter.com/bXfPqpU9Mq — Black Diamond (@blackdiammon) February 7, 2026

Forțele ruse au desfășurat un atac de amploare asupra Ucrainei în noaptea de 6 spre 7 februarie. Au fost vizate regiunile Hmelnițki, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk și Liov.

Luna trecută, rușii au bombardat o clădire a fabricii de bomboane Roshen, iar ultimul etaj al acestei construcții a fost distrus complet.

Склад «Рошен» в Киевской области этой ночью. Порошенко хранил там беспилотники. Законная цель! pic.twitter.com/PBaUVrATbh — Правдивый Манул (@DrSchultc) February 7, 2026

Roshen, gigantul ucrainean al dulciurilor, a deschis un magazin pe două etaje, în zona Pieței Unirii din București, unde fiecare raft atrage sute de pofticioși în fiecare zi.

Cele mai scumpe praline costă 329,50 lei/kilogramul, cam 7,25 de lei o bucată. În rest, prețurile sunt accesibile, iar vizitatorii cumpără zilnic mii de kilograme de dulciuri.

