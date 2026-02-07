Sâmbătă dimineață, de la ora 9.00, pârtia Lupului inferior va găzdui competiția „Winter Corporate Games” și și va fi complet închisă pentru public. . În același timp, Cupa Active Ski, un concurs de schi alpin pentru copii, se va desfășura pe pârtia Drumul Roșu, între cabana Postăvarul și platoul Ruia. Pentru această întrecere, jumătate din lățimea tronsonului va fi rezervată participanților.

Tot sâmbătă, pe pârtia Doamnei, între cabana Salvamont și Pietrele Doamnei, este programată competiția „BE FAST&FIXED ECTOPIC WINTER RACE”. Porțiunea destinată concursului, cu o lățime de 6 metri, va fi închisă schiorilor amatori. De asemenea, pe pârtia Lupului Superior, cunoscută și ca Înclinatul Postăvaru, între stația superioară a telegondolei și cabana Postăvarul, se va desfășura cea de-a treia ediție a concursului STSCHI. Jumătate din lățimea acestei pârtii va fi rezervată competiției.

Sâmbătă seara, după închiderea programului telegondolei, pârtia Drumul Roșu va găzdui competiția „Red Bull Homerun”, o cursă de tip Chinese Downhill, dedicată pasionaților de schi și snowboard.

Duminică, 8 februarie, va avea loc „Cupa ProX” la schi alpin pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani. Concursul se va desfășura tot pe pârtia Drumul Roșu, între cabana Postăvarul și platoul Ruia, iar jumătate din lățimea acestei porțiuni va fi alocată evenimentului.

Primăria Brașov le recomandă turiștilor să fie precauți și să respecte regulile stabilite: „Pentru a evita evenimentele nedorite, vă rugăm să manifestați înțelegere și prudență, să schiați cu viteză redusă, deoarece culoarul de concurs îngustează pârtia în aceste zone, și să nu intrați sub nicio formă în traseul amenajat” .

Autoritățile locale îi îndeamnă pe vizitatori să respecte aceste măsuri pentru a evita incidentele și pentru a asigura desfășurarea în siguranță a competițiilor din Poiana Brașov.

