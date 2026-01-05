Mark Kelly, pedepsit monetar pentru declarațiile sale

Decizia vine după ce Kelly, alături de alți parlamentari democrați, a îndemnat trupele să refuze „ordinele ilegale” ale administrației Trump.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, Hegseth a avertizat că senatorul riscă sancțiuni suplimentare în funcție de comportamentul său viitor.

„Statutul căpitanului Kelly de senator în funcție al Statelor Unite nu îl exonerează de răspundere, iar alte încălcări ar putea duce la acțiuni suplimentare”, a scris Hegseth în postarea sa.

Senatorul Mark Kelly, fost pilot de avion de vânătoare și astronaut, a reacționat tot pe X, criticând decizia: „Dacă Pete Hegseth, cel mai puțin calificat secretar al Apărării din istoria țării noastre, crede că mă poate intimida cu o mustrare sau cu amenințări cu retrogradarea sau urmărirea penală, tot nu înțelege. (…) Voi lupta împotriva acestui lucru cu tot ce am, nu pentru mine, ci pentru a transmite mesajul că Pete Hegseth și Donald Trump nu decid ce pot spune americanii din această țară despre guvernul lor”.

Mark Kelly este considerat unul dintre posibilii candidați democrați la alegerile prezidențiale din 2028.

Kelly a criticat în trecut administrația Trump

Contextul acestui conflict îl reprezintă un mesaj video publicat de Kelly pe 18 noiembrie, în care critica ordinele administrației Trump privind utilizarea armatei împotriva presupuselor nave ale traficanților de droguri în apele latino-americane.

Potrivit unor surse citate de Reuters, mai mulți oficiali militari americani împărtășesc în privat îngrijorările democraților, considerând aceste ordine drept încălcări ale legii. De partea cealaltă, Pentagonul susține că acțiunile sunt justificate, deoarece traficanții de droguri sunt considerați teroriști.

Președintele Donald Trump a reacționat dur, acuzându-l pe Kelly și pe ceilalți democrați de „răzvrătire”. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, Trump a subliniat că astfel de acte sunt pasibile de pedeapsa capitală, conform Codului de justiție militară al SUA, care consideră răzvrătirea una dintre cele mai grave infracțiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE