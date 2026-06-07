Potrivit Agenției de Informații a Apărării (DIA), ramura de contraspionaj a Pentagonului, „capacitatea Israelului de a desfășura operațiuni de spionaj uman și colectare de informații tehnice se află la un nivel critic”. Această informație a fost obținută de NBC News de la oficiali americani.

Ridicarea alertei în privința serviciilor israeliene de informații vine pe fondul preocupărilor că acestea au încercat să spioneze oficiali americani de rang înalt pentru a obține informații despre „deliberările interne și procesul decizional din cadrul administrației Trump cu privire la conflictele din Orientul Mijlociu“.

The New York Times susține că serviciile secrete israeliene au încercat să intercepteze convorbirile unor oficiali de rang înalt, inclusiv ale negociatorului-șef al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și celui mai responsabilului politic cu cel mai înalt rang de la Pentagon, Elbridge Colby.

Donald Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au lansat împreună operațiunea militară împotriva regimului din Iran, dar relațiile dintre cei doi lideri de stat par a fi în declin.

Presa americană susține că Trump a avut recent o discuție telefonică aprinsă, presărată cu insulte, cu Netanyahu, în care l-ar fi numit pe premierul israelian „complet nebun”. Trump și-ar fi manifestat nemulțumirile față de atacurile aeriene efectuate de Israel în Beirut, liderul republican de la Casa Albă temându-se că atacurile respective ar submina negocierile de pace cu regimul de la Teheran.

Într-un interviu acordat miercuri ziarului The New York Post, Donald Trump a confirmat că a avut o discuție aprinsă cu Benjamin Netanyahu, declarându-se nemulțumit de politica israeliană în Liban.

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