O experiență personală transformată în ură online

Mühle, care conduce două farmacii în Turingia, a devenit ținta unei campanii de defăimare după ce a ajutat un client să obțină un medicament antifungic greu de găsit.

„În august, un client a venit cu o rețetă privată pentru un medicament disponibil doar ca reimport. Am optat pentru un produs importat de compania Eurim, cu un preț recomandat de 10,53 euro. Alternativa era un alt produs, la 14 euro”, a explicat Mühle.

Problemele au apărut când clientul a descoperit prețul original grecesc, de 2,28 euro, sub eticheta produsului. Acesta a postat un videoclip pe TikTok în care a insultat foarte mult.

„Ne-a numit criminali, evrei”.

Videoclipul, vizionat de 32.000 de persoane, a generat amenințări cu moartea și comentarii violente.

„Am angajat un avocat, iar videoclipul a fost eliminat, dar încă primesc amenințări”, a adăugat ea.

Agresivitatea clienților, o problemă cotidiană

Potrivit Mühle, agresivitatea față de farmaciști a devenit o rutină, mai ales după pandemia de COVID-19.

„Oamenii sunt mai irascibili, iar noi devenim un fel de punct de sprijin psihologic. Din păcate, asta înseamnă și că suntem ținta frustrărilor lor”, a spus ea.

Farmaciștii care provin din familii de migranți sunt adesea tratați și mai rău.

„Aproape zilnic trebuie să spun cuiva că nu mai este binevenit în farmacia mea”.

Impactul penuriei de medicamente

Criza medicamentelor joacă un rol important în tensiunile dintre farmaciști și clienți.

„Mulți nu acceptă că anumite medicamente sunt greu de găsit sau că reimporturile sunt o soluție. Încerc să explic că acestea sunt adesea produse originale germane, vândute mai ieftin în alte țări și reimportate”, a explicat Mühle.

În unele cazuri, aceste medicamente vin cu etichete în alte limbi, dar cel puțin sunt disponibile. Un exemplu este medicamentul Ozempic.

„Pentru o perioadă lungă, era disponibil doar prin reimportatori, ceea ce cerea un efort enorm. Abia recent a devenit mai ușor să-l obținem”, a spus farmacista.

Eforturi mari pentru aprovizionare

Conform Asociației Europene a Farmaciștilor, un farmacist petrece în medie 11 ore pe săptămână încercând să găsească medicamente lipsă.

„Recent am analizat acest lucru împreună cu echipa mea: nu este ușor de obținut o rețetă de două ori. Sistemul de rețete electronice complică și mai mult lucrurile. Să luăm medicamentul pentru tensiunea arterială Felodipină.

Rețeta electronică specifică exact un pachet de 100 de medicamente, dar acesta pur și simplu nu este disponibil nicăieri în acest moment. Aș putea da doar cinci pachete de 20 de medicamente, dar în noul sistem, este foarte greoi – era mult mai puțin birocratic cu rețetele pe hârtie”, a spus aceasta.

Presiunea asupra personalului

Sunt 27 de angajați, dintre care unul se ocupă exclusiv de aprovizionare.

„Dar și ceilalți sunt mereu la telefon, încercând să găsească alternative cu medicii. 50-60 de ore de muncă pe săptămână pentru asta nu sunt neobișnuite”, a spus ea.

Pe lângă efortul logistic, farmaciștii trebuie să facă față și frustrării clienților.

Soluții politice și viitorul farmaciilor

Mühle consideră că este nevoie de măsuri politice pentru a reduce presiunea asupra farmaciilor.

„De aceea protestăm – ni se cere să facem toate acestea gratuit. Taxa noastră de eliberare nu a fost ajustată de 20 de ani, motiv pentru care multe farmacii se închid”, a explicat ea.

În ceea ce privește extinderea serviciilor, cum ar fi vaccinările, Mühle este deschisă, dar cu condiția unei remunerații corespunzătoare.

„Aș fi bucuroasă să urmez cursuri suplimentare, dar vreau să fiu plătită pentru asta. Nu pot continua să muncesc până la epuizare, fără să câștig nimic, și să fiu sacul de box al țării”.

