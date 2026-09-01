În nișa laptopurilor de gaming de clasă premium, nivelul de performanță nu mai este măsurat doar în cadre pe secundă. Utilizatorii exigenți își doresc un sistem capabil să gestioneze fluent și simultan streaming-ul, editarea video, randările 3D, programarea și aplicațiile avansate bazate pe inteligență artificială. Din acest motiv, platformele AMD Ryzen integrate în seria ASUS ROG Strix reprezintă una dintre cele mai atractive opțiuni pentru gamerii și creatorii de conținut aflați în căutare de performanță continuă și tehnologii de vârf.

De ce se remarcă seria de procesoare AMD Ryzen™ 9 HX în gaming și producție digitală

Dincolo de specificațiile tehnice impresionante, ceea ce diferențiază cu adevărat modelele AMD Ryzen™ 9 8940HX și 9955HX este arhitectura creată special pentru laptopuri de gaming de înaltă performanță: cele 16 nuclee și 32 de fire de execuție furnizează o putere de calcul masivă atât pentru jocuri, cât și pentru streaming simultan sau aplicații rulate în paralel precum Discord, OBS și zeci de taburi deschise în browser, fără ca fluența din joc să aibă de suferit în vreun fel. În plus, memoria cache generoasă de 80MB reduce la minimum latența de acces la date, un element crucial în titlurile moderne care solicită intens memoria sistemului.

Alăturarea dintre procesoarele AMD Ryzen™ 9 HX și plăcile video NVIDIA din seria RTX 50 garantează un framerate ridicat și totodată constant pe modelele ROG Strix (2025) G614 și G814. Indiferent dacă concurezi în titluri eSport pe ecrane de 165Hz/144Hz la rezoluție Full HD sau explorezi jocuri AAA cu Ray Tracing complet activat la rezoluții superioare, performanța rămâne impecabilă.

ROG Strix G16 (2025) G614: echilibrul ideal între portabilitate și putere dezlănțuită

Laptopul ROG Strix G16 (2025) G614) G614 a fost conceput în jurul unui ecran de 16 inci, disponibil în varianta Full HD (1920 x 1200) cu rată de împrospătare de 165Hz, dar și în opțiunea 2.5K cu acoperire cromatică 100% DCI-P3 și validare Pantone, perfectă pentru cei care cer acuratețe maximă a culorilor alături de viteză.

La baza acestui laptop se află procesorul AMD Ryzen™ 9 8940HX, echipat cu 16 nuclee, 32 de fire de execuție și frecvențe boost de până la 5.3GHz. În configurațiile superioare, ASUS include noul procesor AMD Ryzen™ 9 9955HX ce atinge frecvențe de până la 5.4GHz, iar în vârful gamei este disponibilă varianta AMD Ryzen™ 9 9955HX3D cu un cache uriaș de 144MB, ideală pentru utilizatorii care vor eficiență maximă în taskuri multi-threaded și titluri dependente de cantitatea de cache disponibilă.

Pe partea de procesare grafică, ROG Strix G16 (2025) G614 acoperă toate cerințele: de la plăci NVIDIA GeForce RTX 5050 și RTX 5060, ideale pentru gaming Full HD la detalii ridicate, până la soluții de top RTX 5070, RTX 5070 Ti și RTX 5080 pentru rezoluții mari și Ray Tracing complet. Diversele opțiuni de ROG Strix G16 (2025) G614 disponibile în eShop ASUS România pot fi configurate cu până la 32 GB de memorie RAM DDR5-5200 și unități de stocare ultra-rapide SSD PCIe 4.0 NVMe de până la 2TB.

ROG Strix G18 (2025) G814: spațiu generos de afișare pentru o imersiune totală

Pentru utilizatorii care pun pe primul loc suprafața de afișare și confortul spațiului de lucru, ROG Strix G18 (2025) G814 este alegerea potrivită. Display-ul generos de 18 inci asigură o imersiune vizuală deosebită în jocurile tip open-world și oferă spațiul necesar în aplicațiile profesionale, unde poți lucra simultan cu mai multe ferestre sau timeline-uri de editare.

Motorizat de procesorul AMD Ryzen™ 9 9955HX, ROG Strix G18 (2025) G814 funcționează ca un veritabil înlocuitor de desktop, pregătit pentru orice provocare. Alege versiunea potrivită stilului tău de joc și de producție explorând oferta din eShop ASUS România și pregătește-te pentru un nivel superior de performanță!

Pentru un plus de liniște, programul ASUS Perfect Warranty oferă protecție extinsă împotriva incidentelor neprevăzute pentru echipamentele tale ASUS, fără taxe suplimentare. Procesul este simplu: îți creezi un cont gratuit de membru ASUS, îți înregistrezi produsul în termen de 90 de zile de la achiziție și beneficiezi de acoperire în cazul șocurilor mecanice accidentale, contactului cu lichide, fluctuațiilor de tensiune sau chiar al deteriorării accidentale a ecranului. ASUS Perfect Warranty se acordă exclusiv laptopurilor din seriile ASUS Zenbook, ASUS Vivobook, ProArt, ROG și ASUS TUF.

În plus, poți intra în comunitatea ROG Elite, un program de fidelitate unde acumulezi puncte ROG prin îndeplinirea diferitelor activități. Aceste puncte pot fi transformate ulterior în premii precum chei de activare pentru jocuri populare, merch ROG sau fundaluri de ecran exclusive pentru personalizarea dispozitivelor tale ASUS.

Sursa foto: ASUS România

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