Permise de conducere „originale”, de vânzare pe TikTok

Într-un live pe TikTok, pe canalul publicației Cancan, a fost transmisă emisiunea lui Dan Capatos în care moderatorul îl avea ca invitat pe Serghei Mizil și împreună analizau interviul pe care Mario Iorgulescu l-a acordat lui Dan Capatos.

La rubrica de comentarii, un cont cu numele „Permis de conducere” publica des un comentariu prin care îi îndemna pe oameni să dea un mesaj privat dacă vor să obțină un permis de conducere „original”.

„Permis de conducere original disponibil, dacă sunteți interesați, scrieți-ne în privat”, a fost mesajul transmis de contul aparent fals. Mai mult, în descrierea contului se află și un număr de telefon pentru care vor să afle mai multe detalii despre afacerea ilegală.

Permisele de conducere „originale” erau vândute chiar în timpul live-ului de pe TikTok în care era analizat interviul lui Mario Iorgulescu, cel care a omorât un tânăr de 24 de ani într-un accident și pentru care a fost condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare. Sursa foto: TikTok / cancan.ro

Mario Iorgulescu a vrut să se sinucidă după accidentul din 2019

În interviul pentru Dan Capatos, Mario Iorgulescu a vorbit pentru prima dată despre accidentul din 2019, în urma căruia l-a omorât pe Dani Vicol (24 de ani), iar doi copii au rămas fără tată.

El a povestit cum a vrut să se sinucidă după accident și chiar le-a trimis părinților un mesaj de adio.

Accidentul provocat de Mario Iorgulescu a avut loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, în jurul orei 03:00, pe Șoseaua Chitilei din București, atunci când, aflat sub influența alcoolului și a drogurilor, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un alt autoturism, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a murit pe loc.

După accident, Iorgulescu jr a fost scos din mașină de martori și dus cu Salvarea la Spitalul Elias. El a fost internat cu diagnosticul „traumatism cranio-cerebral minor, politraumatism, traumatism forte abdominal” și a fost operat. Pe 23 septembrie 2019, Gino Iorgulescu și-a externat fiul pe propria răspundere si, cu o salvare de stat chemată de un medic de la Elias, l-a dus la Aeroportul Băneasa, de unde, cu o aeronavă închiriată de la o companie din Turcia, a decolat cu el spre Italia.

În șase ani, autoritățile din România nu au reușit să-l mai aducă pe Mario Iorgulescu în țară. În octombrie 2024, Curtea de Apel din Milano a respins, pentru a patra oară, cererea de extrădare din Italia.

În decembrie 2024, Mario Iorgulescu a fost condamnat condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare, printr-o decizie definitivă dictată de Curtea de Apel București.

Cum se obține permisul de conducere în România

Românii care vor să obțină un permis de conducere „original” trebuie să afle că documentul nu poate fi cumpărat de pe TikTok sau de la vreo persoană fizică, ci reprezintă un drept care poate fi câștigat după ce sunt urmați o serie de pași, începând cu înscrierea la o școală de șoferi.

Viitorii șoferi trebuie să facă un consult medical și un test psihologic la centre autorizate, pentru a demonstra că sunt apți să conducă în siguranță. Aceste certificări medicale sunt obligatorii pentru înscrierea la școala de șoferi.

Odată cu documentele medicale pregătite, candidatul se poate înscrie la o școală de șoferi autorizată, unde va urma cursuri teoretice despre legislația rutieră și reguli de circulație, dar și ore practice de conducere în poligon și trafic real. Pentru categoria B, sunt necesare minimum 30 de ore de pregătire practică, sub supravegherea unui instructor autorizat.

După finalizarea cursurilor, urmează examenul teoretic la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (DRPCIV), care constă într-un test grilă din legislația rutieră. Cei care îl promovează susțin apoi examenul practic, evaluându-se abilitatea de a conduce în condiții reale. Numai după promovarea ambelor probe se eliberează permisul de conducere.

Costurile pentru obținerea permisului în 2026 variază, dar orientativ o școală de șoferi pentru categoria B costă între 4.000 și 5.500 lei, incluzând taxele pentru cursuri, orele practice, testele medicale și psihologice, precum și taxele pentru examenele la DRPCIV.