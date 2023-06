„Este rău, este foarte rău. Este o nebunie continuă. Nici că ar fi putut lovi într-un loc mai vulnerabil”, a declarat primarul Kerry Symons, pentru Reuters, precizând că tornada a provocat moartea mai multor persoane, fără să spună numărul exact al acestora.

Potrivit CNN, care îl citează pe șeful pomperilor din Perryton, Paul Dutcher, cel puțin 3 oameni și-au pierdut viața în urma tornadei. Alți 75 de oameni au fost răniți și duși în spital, a mai spus Dutcher.

Rănile au variat de la „minore” la „răni la cap şi fracturi osoase”, potrivit unui director medical al spitalului local General Ochiltree.

Short clip of Perryton, TX tornado filmed from hwy 143 on east side of town. Very strong. Semis were thrown. @NWSAmarillo #txwx pic.twitter.com/opulICzlox