Rostad, care locuiește în Sarpsborg, a povestit momentul în care peștele uriaș a mușcat momeala: „Tonul a înhățat cârligul și a tras câteva sute de metri de fir”.

Timp de două ore și jumătate s-a luptat cu tonul pentru a-l aduce la bord. „A fost un antrenament foarte serios. Dacă aș fi prins încă unul, probabil că aș fi avut nevoie de o zi liberă”, a declarat pescarul.

A întors timona pentru a urmări peștele. Dar tonul a alunecat sub barcă. Riscul ca acesta să se desprindă a era enorm; „Viram atât de tare încât timona a căzut, așa că a trebuit să o înșurubăm la loc în timp ce ne luptam cu peștele”.

Tonul, „care are capul mai mare ca al meu” măsura aproximativ 2,4 metri lungime și cântărea 280 de kilograme. A fost prins cu o momeală de 20 de centimetri, făcută din cauciuc și cu forma unui calamar.

Rostad a păstrat o parte din carne pentru consum propriu, iar restul a fost vândut unui centru de preluare a peștelui din Måløy.

„Mănânc și eu puțin sushi, așa că s-ar putea să am norocul să-mi gust propriul ton în vreun restaurant de sushi”, a adăugat pescarul.

În Norvegia, tonul roșu este o specie protejată. Pescarii străini aflați în vacanță nu au voie să îl pescuiască sau să îl valorifice.

Localnicii au nevoie de o autorizație specială pentru a prinde astfel de exemplare, care pot ajunge la peste 4 metri lungime și 650 de kilograme greutate.

Recordul norvegian, din octombrie 2024, a fost de 448,5 kilograme

