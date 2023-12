Cutremurul de mică adâncime (10 kilometri) s-a produs luni, cu puțin timp înainte de miezul nopții. Speriați, oamenii au ieșit din locuințe deși afară temperaturile erau sub zero grade Celsius. Mii de case au fost avariate, la fel și infrastructura publică, notează presa chineză de stat. O parte din rețelele de apă, electricitate, transport, comunicații au fost afectate.

Bilanțul morților a crescut marți dimineață, pe măsură ce salvatorii au ajuns în zonele afectate. Autoritățile din Gansu au declarat că 105 persoane au murit în provincie, iar 397 au fost rănite, în timp ce în Qinghai s-au înregistrat 13 morți, 182 de răniți, iar 20 de persoane sunt încă dispărute.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Zona afectată de cutremur se află într-o regiune de mare altitudine, unde temperaturile sunt scăzute, astfel că eforturile de căutare și salvare sunt îngreunate. În Linxia, Gansu, în apropiere de locul unde s-a produs cutremurul, temperatura a coborât marți dimineață până la aproximativ minus 14 grade Celsius.

Recomandări Clădirea unui internat s-a prăbușit în Odorheiu Secuiesc: un elev a murit și alți trei sunt răniți. „Incidentul s-a întâmplat după terminarea orelor, când elevii au intrat în camerele lor”

Deși se consideră că în 72 de ore de la producerea unui seism există cele mai mari șanse pentru salvarea supraviețuitorilor, intervalul va fi scurtat din cauza vremii nefavorabile, victimele prinse sub dărâmături confruntându-se cu un risc mai mare, notează agenția de presă chineză Xinhua.

„Ființele umane sunt cu adevărat nesemnificative în fața dezastrelor naturale. Am fost în zona de epicentr a cutremurului, iar eu și mama mea nu am putut fugi. Casa tremura atât de mult încât nici nu puteam să mă ridic în picioare, iar lucrurile cădeau. Afară era foarte frig, sub minus zece grade. (…) Au fost replici constante”, a relatat un locuitor din Gansu pe platforma socială Weibo, echivalentul rețelei X, fostul Twitter.

Acesta este cutremurul care a provocat cele mai multe victime în China de la cel din 2010 din Yushu, care a afectat de asemenea Gansu și Qinghai. Seismul de atunci a avut o magnitudine de 6,9 și a ucis cel puțin 2.698 de persoane.

Un seism și mai devastator, de magnitudine 7,9, a lovit China în 2008. Aproape 90.000 de persoane au murit atunci în Sichuan.

Foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News