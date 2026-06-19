Peste 11.000 de comentarii s-au strâns la ultimele sale două postări de pe rețelele sociale, spațiul virtual transformându-se într-un rechizitoriu dur la adresa șefului statului: internauții îl acuză de trădarea promisiunilor din campania electorală din 2025, de capitulare în fața mafiei politice și din justiție, dar și de îndepărtarea liderului PNL Ilie Bolojan de la guvernare.

Oamenii îi cer demisia președintelui

Mesajele, venite de la foști susținători de dreapta, cer în număr covârșitor demisia sau organizarea unui referendum de suspendare.

Top 10 cele mai tăioase comentarii de la postările președintelui:

Marius Manole: „Să vă fie rușine! V-ați bătut joc de 6 mil de români!”

Adrian Oancea: „Nu cred că în istoria României a reușit vreodată un politician să dezamăgească proprii votanți și o țară întreagă într-un timp atât de scurt. Ești unic și din păcate suntem contemporani.”

Irina Nicoleta Scarlat: „Dovada vie că degeaba ești bun la matematică, dacă ai zero inteligență emoțională. Un oportunist feroce și o dezamăgire cumplită sunteți. Rușine să vă fie!”

Misu Jamie Rainov: „Nici Europa, nici NATO nu ne pot apăra de ticăloșia propriilor noștri conaționali. Ați reînființat USL. Bravo! Standing ovations. Îmi mușc mâna cu care te-am votat!”

Rozica Dobre: „Țara este în groapă și te joci cu viețile noastre, extremiștii la putere, rușine să îți fie. De Ciolacu nu ne spui nimic, și l-ai alungat pe dl Bolojan. Suspendarea! Deci nu reforme, nu justiție… să plece Bolojan că îți ședea pe plămâni.”

Floriana Matulescu: „Cu aceeași hotărâre cu care v-am votat anul trecut, voi vota și pentru suspendare, dacă se ajunge acolo. Și o să fac și lobby printre toți cunoscuții, exact ca la alegerile din 2025. N-ați jucat-o bine… nu ne mai sperie pericolul extremist, că deja l-ați concretizat dvs.”

Alina Ieremciuc: „Mi-e greu să citesc postarea. Sunteți pe altă lume. Aici totul se prăbușește, cad măștile, se strâng rândurile, trădările și dosarele curg – măcar de ar funcționa justiția, dar se pare că așa a început și în Georgia, justiția capturată.”

Corina Teodorescu: „Veti ramane in istoria acestei tari omul care si-a incalcat cel mai grav promisiunile.”

Dan Dinca: „Mișto … vezi că nu mai au ce apăra. Tocmai ce ne-am pierdut democrația fix din cauza ta. La kleptocație, plutocație și kakistocație tu ai adăugat juristocrația.”

Alina Blue: „O întrebare stă pe buzele multora dintre noi, cu ce te are la mână PSD-ul, Nicușor Dan?! Ești cea mai mare dezamăgire din istorie!”

Unul dintre cei mai apropiați oameni de Nicușor Dan regretă că l-a votat: „Le cer iertare”

Edmond Niculușcă, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Nicușor Dan din perioada în care acesta a fost primar general, a lansat un atac dur la adresa președintelui anunțând public că își retrage sprijinul politic și regretă votul acordat la alegerile prezidențiale din mai 2025.

„Mi-am pus numele și credibilitatea în spatele acelui vot. Tocmai de aceea am datoria să vorbesc acum: mi-am asumat sprijinul atunci, îmi asum și retragerea lui astăzi. Iar celor pe care i-am convins le cer IERTARE!”, a scris Niculușcă pe pagina sa de Facebook.

Prăbușire a capitalului de încredere

Președintele Nicușor Dan a înregistrat o prăbușire istorică a capitalului de încredere la doar o lună de la instalarea la Cotroceni, pierzând aproape 20 de procente față de scorul de 71% înregistrat imediat după alegerile din mai.

Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în iulie 2025, pe fondul acuzațiilor de abandonare a promisiunilor și al unei crize economice iminente, susținerea pentru noul șef al statului a coborât la 53,2%, în timp ce procentul celor aflați în total dezacord cu acțiunile sale (35,9%) a depășit ponderea susținătorilor fermi (29,7%).

Cu siguranța, un sondaj actual ar arăta o scădere dramatică a încrederii îm președintele Nicușor Dan.

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