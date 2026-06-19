Unul dintre cei mai apropiați oameni de Nicușor Dan regretă ca l-a votat: „Le cer iertare”

Edmond Niculușcă vede două Românii opuse: „Una care muncește și una care ne-ar strivi”

Într-o reacție vehementă, provocată de o serie de decizii recente ale justiției pe care le consideră controlate politic, Niculușcă a subliniat existența unei falii adânci în societate, vorbind despre „două Românii”: „Una care muncește, construiește, inovează, plătește taxe și crede în lege. Și una care ne-ar strivi dacă ar putea și care se crede mai presus de lege și care, când e provocată, lovește”.

Acesta a a atacat și funcționarea Justiției sub președinția lui Nicușor Dan acuzând o demonstrație de forță pentru a induce frica în ONG-uri: „Ieri am văzut-o lovind, fără rușine și fără machiaj. Trei decizii ale justiției, în aceeași zi, la câteva ore una de alta, toate în folosul puterii. Nu e coincidență. E regie. O demonstrație de forță gândită special ca să ne fie frică. Mie nu mi-e frică. Și nu voi tăcea!”.

Niculușcă își cere scuze că a cerut vot pentru Nicușor Dan

Fostul susținător și-a asumat deschis responsabilitatea pentru capitalul de imagine transferat edilului în campanie, cerându-și scuze public în fața celor pe care i-a influențat. „Mi-am pus numele și credibilitatea în spatele acelui vot. Tocmai de aceea am datoria să vorbesc acum: mi-am asumat sprijinul atunci, îmi asum și retragerea lui astăzi. Iar celor pe care i-am convins le cer IERTARE!”, a declarat Niculușcă.

El a concluzionat că parcursul pro-european al țării trebuie protejat de cei care îl devalorizează din interior, precizând că această delimitare radicală nu reprezintă o revoltă împotriva democrației, ci „ultimul meu gest de credință în ea”.

Cine este Edmund Niculușcă

Cunoscut în mediul cultural bucureștean ca președinte al ARCEN – asociație prin care a inițiat proiecte celebre precum tururile ghidate „Cu bastonul prin București” sau inventarul „Catalog București” -, Edmond Niculușcă și-a început activismul la doar 16 ani, când a strâns fonduri pentru restaurarea Școlii Centrale, motivat de ambiția de a salva patrimoniul Capitalei.

Niculușcă a fost consilier personal al primarului Nicușor Dan

Această traiectorie l-a propulsat în 2020 în echipa lui Nicușor Dan pe poziția de consilier personal, fiind ulterior detașat prin dispoziție de primar ca director adjunct al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), după ce a candidat fără succes la concursul organizat pentru definitivarea pe post.

Edmond Niculușcă a părăsit conducerea AMCCRS în decembrie 2021, după expirarea detașării semnate de Nicușor Dan, acuzând că a fost depunctat abuziv la concursul pentru post și că persoane din interior blochează reorganizarea examenului.

Plecarea sa a survenit și pe fondul unor promisiuni neonorate privind licitațiile pentru clădirile cu risc seismic. „Refuz să fiu captiv unui sistem care produce doar hârtii, nu și soluții”, a spus la acel moment, pentru Libertatea, Edmond Niculușcă. Totodată, a precizat că a renunțat și la funcția de consilier al primarului general, Nicușor Dan.

Nicușor Dan nu mai respinge categoric voturile AUR pentru guvernul Veștea

Nicușor Dan a evitat joi să vorbească despre posibilitatea ca Adrian Veștea să ajungă premier cu voturile AUR. Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, că premierul desemnat Adrian Veștea are sarcina de a forma o majoritate și de a scoate țara din criza politică, subliniind importanța unui guvern pro-occidental.

„Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm… Lăsaţi-mă să mă întorc în ţară ca să înţeleg şi eu care sunt realităţile”, a spus el, subliniind că este nevoie de o analiză detaliată a situației politice actuale pentru a identifica soluții viabile.