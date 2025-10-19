Autoritatea de reglementare a pieței din China a făcut public acest anunț vineri. BYD va rechema 44.535 de vehicule Tang, fabricate între martie 2015 și iulie 2017, din cauza unor defecte de proiectare care pot cauza funcționare anormală.

În plus, 71.248 de vehicule electrice Yuan Pro, produse între februarie 2021 și august 2022, vor fi verificate din cauza unor probleme de fabricație care afectează instalarea bateriilor.

Aceasta nu este prima rechemare a companiei. În ianuarie, BYD a rechemat 6.843 de SUV-uri hibride plug-in Fangchengbao Bao 5, invocând riscuri de incendiu. Anterior, în septembrie 2024, aproape 97.000 de vehicule electrice Dolphin și Yuan Plus au fost rechemate din cauza unei defecțiuni de fabricație la unitatea de control al direcției, care prezenta riscuri de incendiu.

BYD, cel mai mare producător auto din China, și-a lansat oficial operațiunile în România în luna mai, aducând pe piață patru modele electrice. Compania și-a propus să își dubleze numărul de dealeri până la finalul anului, potrivit declarațiilor lui Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România.

