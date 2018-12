Peste 200 de echipe Enel au fost mobilizate în Banat, însă munca lor pentru remedierea avariilor provocate de căderile de zăpadă este extrem de dificilă. În a treia zi de la încheierea codului portocaliu, 19.000 de familii stau încă în beznă din cauza copacilor rupți sub greutatea zăpezii depuse, copaci care au căzut peste liniile de înaltă și medie tensiune și au rupt sau au contorsionat contoarele ori au spart izolatorii.

Deși au venit și echipe din Dobrogea și Muntenia pentru a ajuta la remedierea defecțiunilor, intervențiile sunt în continuare dificile pentru că multe din elementele de rețea se află în zone izolate, înzăpezite.

În unele localități din Timiș și Caraș-Severin au fost instalate generatoare de curent, aduse de pompieri din alte zone ale țării.

Prefectul de Timiș, Eva Andreaș, a cerut miercuri suplimentarea generatoarelor, dar și un elicopter care să survoleze județul și să vadă unde se află copaci căzuți peste liniile de tensiune ale Enel.

„Am solicitat suplimentarea numărului de generatoare electrice. În cel mai scurt timp, în județ vor ajunge încă patru generatoare trimise de inspectoratele pentru situații de urgență din Satu Mare, Mureș, Maramureș și Bistrița. Acestea vor fi instalate în localitățile fără energie electrică. Am solicitat, în această dimineață, un elicopter care să survoleze zonele afectate pentru identificarea copacilor căzuți peste liniile de înaltă și medie tensiune. Toate solicitările au fost avizate pozitiv”, ne-a declarat prefectul din Timiș.

Stau în beznă de aproape cinci zile

Miercuri, la ora 14.00, un număr de 32 de localități din Timiș erau în continuare fără curent, 19 din Caraș-Severin, opt din Arad și 19 din Hunedoara.

„În urma lucrărilor din timpul dimineții, numărul clienților nealimentați a scăzut la aproximativ 19.000, din care circa 13.000 în județul Timiș, 2.800 în Caraș-Severin, 900 în Arad și 2.000 în Hunedoara”, transmit reprezentanții Enel.

Așadar, 19.000 de oameni din vestul țării sunt în beznă continuă de la sfârșit de săptămână, județele Timiș și Caraș-Severin aflându-se sub cod portocaliu de ninsori și viscol de sâmbătă dimineață – ora 6.oo până duminică la prânz – ora 12.oo.

„Noroc că stăm la țară și putem face focul. Oare dacă am fi stat la oraș și am fi avut centrale pe gaz ce-am fi făcut? Ne-am fi încălzit cu ce? Bine că am tăiat porcul și acum riscăm să ni se strice, că avem frigiderele și congelatoarele fără curent de patru zile”, spune o timișeancă din Făget.

Nici la orașe nu a fost mai bine. Situația a fost dramatică și în municipiul Lugoj, cu aproape 40.000 de locuitori. Acolo, șoferii au făcut cozi la singura benzinărie care mai funcționa pentru a-și putea alimenta autoturismele. Alți oameni nu sunt însă la fel de norocoși și stau în continuare în beznă.

Printre localitățile nealimentate, total sau parțial, se numără: Timiș: Lugoj, Barna, Curtea, Dumbrava, Făget, Fârdea, Margina, Mănăștiur, Nădrag, Pietroasa, Tomești, Traian Vuia, Ghilad, Giulvăz, Criciova, Victor Vlad Delamarina, Știuca, Găvojdia, Bethausen, Ohaba Lunga, Dumbrăvița, Chevereșu Mare, Timișoara, Recaș, Balinț, Ghizela, Belinț, Bara, Secaș, Topolovățu Mare, Brestovăț, Remetea Mare.

Caraș-Severin: Bocșa, Fârliug, Ramna, Dognecea, Sacu, Copăcele, Păltiniș, Zorlențu Mare, Ezeriș, Brebu, Ticvaniu Mare, Turnu Ruieni, Buchin, Oțelu Roșu, Ciudanovița, Moldova Nouă, Naidăț, Căvăran, Goruia.

Hunedoara: Zam, Bulzeștii De Sus, Baia De Criș, Vața De Jos, Ilia, Burjuc, Orăștioara De Sus, Aninoasa, Blăjeni, Buceș, Uricani, Lupeni, Vulcan, Vălișoara, Băița, Geoagiu, Balsa, Vorța, Vețel.

Arad: Săvârșin, Vărădia De Mureț, Bârzava, Ususău, Tauț, Târnova, Șiștarovăț, Vârfurile.

Încă sunt școli închise din cauza zăpezii de la sfârșitul săptămânii

În localitățile unde sunt școli fără curent electric sau apă ori căldură nu se vor face nici miercuri ore. În Timiș, de exemplu, încă mai sunt 14 școli fără curent apă caldă și căldură: în Bethausen, Secaș, Făget (Temerești), Școala 12 din Lugoj, în Criciova, Victor Vlad Delamarina, Darova, Ohaba Lungă, Curtea, Tomești, Pietroasa, Balinț, Belinț și Bara. De asemenea, la școala din Fârdea nu este curent electric.

O situație asemănătoare există și în Caraș-Severin, unde mai multe școli stau în beznă și cu lacătul pe ele de câteva zile.

Inspectoratele școlare încă nu au stabilit care sunt unitățile de învățământ ce vor rămâne închise pentru a patra zi după ieșirea celor două județe de sub codul portocaliu de ninsori și viscol.

