Autorii studiului au întrebat britanicii ce ar alege între acordul de Brexit al premierului Theresa May și rămânerea în UE. 61% dintre cei care au confirmat că ar merge al un al doilea referendum privind Brexitul ar vota pentru păstrarea statutului de membră UE de către Marea Britanie, scrie The New European.

Când au fost întrebați dacă preferă ieșirea din UE fără acord sau rămânerea în UE, 53% ar vota pentru rămânerea în UE, în timp ce 34% ar vota pentru ieșire fără acord și doar 12% ar vota pentru acordul premierului britanic.

De asemenea, britanicii preferă o ieșire fără acord, în ciuda avertizărilor economice, decât să accepte actualul acord.

Cercetarea a mai dezvăluit că 1 din 10 au amânat decizii financiare importante, precum cumpărarea unei prime case, cheltuirea banilor pentru modernizarea caselor sau achiziia unei mașini, până când viitorul Brexitului va fi clar.

În Londra, raportul celor care au amânat astfel de decizii se ridică la 1 din 5.

Sondajul a fost făcut online, pe 1.787 de respondenți cu vârste de peste 18 ani, în perioada 23 – 24 aprilie.

