În total, pe parcursul celor patru ani de război, aproximativ 3,1 milioane de cetățeni ucraineni au părăsit oficial țara și nu s-au mai întors, dintre care 72% au plecat în primul an al conflictului de amploare.

Doar în 2025, circa 290.300 de ucraineni au ieșit din țară fără a reveni ulterior, o cifră de aproximativ 1,5 ori mai mică decât cea înregistrată în 2024.

Potrivit datelor oficiale, anul trecut au fost consemnate 37.088.261 de treceri legale ale frontierei, iar 86% dintre acestea au fost efectuate de cetățeni ucraineni.

Per ansamblu, mobilitatea populației a crescut: în 2025, ucrainenii au traversat frontiera în medie de aproximativ 2,7 milioane de ori pe lună, comparativ cu circa 2,5 milioane lunar în anii precedenți.

Deși numărul total al traversărilor continuă să crească de la an la an, diferența dintre cei care părăsesc țara și cei care se întorc – așa-numitele „nereturnări condiționate” – este în scădere.

Pe parcursul anului, 16,1 milioane de cetățeni au ieșit din Ucraina, în timp ce 15,8 milioane s-au întors, rezultând un sold negativ de aproximativ 290.000 de persoane. În 2024, această diferență a fost mult mai mare, ajungând la aproape 443.000 de persoane.

În total, de la începutul războiului, 3,1 milioane de ucraineni au părăsit teritoriul controlat de autoritățile de la Kiev și nu au mai revenit, majoritatea covârșitoare făcând acest pas în primul an al invaziei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a luat o decizie care a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Anunțul momentuluI! La 6 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia a luat o decizie care a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Unica.ro
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Antonela Roccuzzo, foto virale de la piscină! Costum de baie, siluetă impecabilă și un detaliu care i-a înnebunit pe fani. Reacția lui Messi? Spune TOT
Tvmania.ro
Antonela Roccuzzo, foto virale de la piscină! Costum de baie, siluetă impecabilă și un detaliu care i-a înnebunit pe fani. Reacția lui Messi? Spune TOT

Alte știri

Rabinul Andrew Baker, director în Comitetul Evreiesc American: „Liderii AUR readuc aceeași viziune a epocii fasciste. Așa ceva nu poate fi acceptat” 
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Rabinul Andrew Baker, director în Comitetul Evreiesc American: „Liderii AUR readuc aceeași viziune a epocii fasciste. Așa ceva nu poate fi acceptat” 
Un milionar român vrea să cumpere fostul Palat BCR, din centrul Bucureștiului de la una dintre cele mai bogate familii din Israel
Știri România 09:41
Un milionar român vrea să cumpere fostul Palat BCR, din centrul Bucureștiului de la una dintre cele mai bogate familii din Israel
Parteneri
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Adevarul.ro
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Orașul Davos, locul unde Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, faimos pentru o bază sportivă unică în Europa. E singurul loc unde se găsește așa ceva
Fanatik.ro
Orașul Davos, locul unde Donald Trump a lansat Consiliul Păcii, faimos pentru o bază sportivă unică în Europa. E singurul loc unde se găsește așa ceva
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lars Kramer, olandezul crescut la Ajax care se simte „acasă” la Rapid
Lars Kramer, olandezul crescut la Ajax care se simte „acasă” la Rapid
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cătălina, soția lui Nick de la NND, i-a cerut divorțul artistului. Detalii neștiute despre concurenții de la „Power Couple România”. „M-am speriat”
Stiri Mondene 10:24
Cătălina, soția lui Nick de la NND, i-a cerut divorțul artistului. Detalii neștiute despre concurenții de la „Power Couple România”. „M-am speriat”
Diana Dumitrescu i-a propus soțului ei să se despartă: „Nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?”. Cum a reacționat Alin Boroi
Stiri Mondene 09:42
Diana Dumitrescu i-a propus soțului ei să se despartă: „Nu vrei să-ți găsești una tânără cu care să faci copii?”. Cum a reacționat Alin Boroi
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
ObservatorNews.ro
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
GSP.ro
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
GSP.ro
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului
KanalD.ro
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului

Politic

Nicușor Dan nu e de acord cu o decizie a Guvernului Bolojan: „Toată lumea cumpără cu 10% mai puţin, românii au suferit deja”
Politică 09:47
Nicușor Dan nu e de acord cu o decizie a Guvernului Bolojan: „Toată lumea cumpără cu 10% mai puţin, românii au suferit deja”
De ce Nicuşor Dan nu a fost „teleleu” la Davos: „Nu avem o strategie. Şi n-am avut-o de 35 de ani”
Politică 09:10
De ce Nicuşor Dan nu a fost „teleleu” la Davos: „Nu avem o strategie. Şi n-am avut-o de 35 de ani”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
Fanatik.ro
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)
Spotmedia.ro
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)