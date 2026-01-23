În total, pe parcursul celor patru ani de război, aproximativ 3,1 milioane de cetățeni ucraineni au părăsit oficial țara și nu s-au mai întors, dintre care 72% au plecat în primul an al conflictului de amploare.

Doar în 2025, circa 290.300 de ucraineni au ieșit din țară fără a reveni ulterior, o cifră de aproximativ 1,5 ori mai mică decât cea înregistrată în 2024.

Potrivit datelor oficiale, anul trecut au fost consemnate 37.088.261 de treceri legale ale frontierei, iar 86% dintre acestea au fost efectuate de cetățeni ucraineni.

Per ansamblu, mobilitatea populației a crescut: în 2025, ucrainenii au traversat frontiera în medie de aproximativ 2,7 milioane de ori pe lună, comparativ cu circa 2,5 milioane lunar în anii precedenți.

Deși numărul total al traversărilor continuă să crească de la an la an, diferența dintre cei care părăsesc țara și cei care se întorc – așa-numitele „nereturnări condiționate” – este în scădere.

Pe parcursul anului, 16,1 milioane de cetățeni au ieșit din Ucraina, în timp ce 15,8 milioane s-au întors, rezultând un sold negativ de aproximativ 290.000 de persoane. În 2024, această diferență a fost mult mai mare, ajungând la aproape 443.000 de persoane.

În total, de la începutul războiului, 3,1 milioane de ucraineni au părăsit teritoriul controlat de autoritățile de la Kiev și nu au mai revenit, majoritatea covârșitoare făcând acest pas în primul an al invaziei.

