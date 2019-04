Oamenii din apropierea lacului Martinwells, în partea de sud a comitatului Yorkshire, au început să-și pună întrebări când populația de rățuște aproape a dispărut și au pus asta pe seama descoperirii a doi pești pirania. O mămică de 32 de ani, Toni Hooper, i-a găsit duminica trecută, în timpul unei plimbări cu familia, relatează metro.co.uk.

„Când mi-am dat seama ce sunt m-au trecut fiori pe șira spinării. Acesta este un loc frecventat de familii, oameni care își plimbă câinii și pescari. E întotdeauna aglomerație aici. Este și un loc de joacă, iar copiii se joacă și în apă iar cei mari înoată în lac. Pe mine n-o să mă vedeți intrând în lac” a spus femeia.

„Am venit să dăm de mâncare la rățuște, duminică, și am observat că nu mai era decât o singură rață cu doi pui. Sunt o iubitoare a naturii. Am mai vorbit cu vecinii și ne-am dat seama că și ei au observat că sunt mult mai puține rățuște” a mai spus femeia.

Prietenul ei este pescar și a observat și el că prinde din ce în ce mai puțin pește.

Peștii pirania au fost descoperiți de un alt pescar. Soția lui a relatat cum a făcut descoperirea.

”Soțul meu se uita către marginea lacului și a observat un pește plutind în apropierea pontonului. A reușit să-l scoată din apă și deși se pricepe la speciile de pești, nu și-a dat seama din primul moment ce putea fi. S-a uitat cu atenție și i-a observat dinții, și atunci s-a gândit că ar putea fi pirania. A mers acasă și a căutat pe Google, dându-și seama că observația lui era corectă” a explicat Lisa Holmes.

„Nu ne venea să credem că am descoperit un pirania într-un lac liniștit din Doncaster, nu e ceva ce te aștepți să vezi aici. Ne-am gândit că pestele pirania a fost animalul de companie al cuiva, nu l-a mai vrut și l-a aruncat în lac” a mai spus femeia.

Acesta ar putea fi un răspuns la întrebarea cum au ajuns peștii pirania în lac, spune expertul Helen Thompson, care spune că există o categorie de iubitori de animale interesați de peștii pirania. Când aceștia capătă dimensiuni mari, îi aruncă într-un lac, iar asta nu e deloc o idee bună, pentru că aceștia ucid tot ce le iese în cale, a adăugat expertul. Pirania sunt periculoși și pentru oameni, pe care îi pot mușca sau chiar ucide.

Sursa foto: Pixabay

