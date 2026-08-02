„Din cauza unei noi scăderi a nivelului apelor Dunării, una dintre cele două ultime unităţi de producţie ale centralei nucleare de la Paks va fi oprită la ora 1:30 dimineaţa” duminică, a scris el pe contul său de X cu puţin înainte de oprirea programată.

Centrala, situată la 100 km sud de Budapesta, furnizează 40% din energia electrică a Ungariei. Cele patru reactoare ale sale, construite cu tehnologie sovietică, depind de apa Dunării pentru răcire. Operatorul avertizase încă de vineri că scăderea semnificativă a nivelului râului ar putea duce la oprirea completă a activității centralei în zilele următoare.

Seceta prelungită și temperaturile extreme, care au lovit Europa din primăvara acestui an, au redus apele Dunării la un minim istoric. În Ungaria, prognozele indică valori de până la 42°C în zilele următoare, agravant situația deja critică, potrivit postărilor oficiale de pe Facebook.

Și în România, Administrația Națională „Apele Române” a emis un avertisment privind scăderea accelerată a debitului Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, indicând posibilitatea ca valorile să coboare sub pragul minim înregistrat în seceta istorică din luna august 2003.

Din cauza cotelor istoric de scăzute ale Dunării, sistemul energetic național și cel regional traversează o perioadă critică, declanșată de oprirea preventivă a reactorului 1 CNE de la Cernavodă.

Hidrologii subliniază că debitele preconizate pentru această lună sunt considerabil mai mici decât media multianuală a lunii august. Absența unor ploi consistente pe cursurile marilor afluenți europeni ai Dunării, cum ar fi Inn, Drava sau Sava, menține presiunea pe întregul sector românesc. Lipsa precipitațiilor, atât pe sectorul românesc, cât și în bazinul superior al Dunării, face ca „următoarele două săptămâni să fie critice din punct de vedere hidrologic”.

Sâmbătă, Dunărea înregistra la intrarea în țară un debit de 1.550 mc/s, de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și a lunii august (3.900 mc/s). Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, debitul este cu aproximativ 25% mai mic (1.550 mc/s în 2026, față de 2.000 mc/s în 2025).

Dunărea, al doilea cel mai lung fluviu al Europei după Volga, traversează sau delimitează teritoriul a 10 țări și are unul dintre cele mai întinse bazine hidrografice de pe continent. Fluviul izvorăște din Munții Pădurea Neagră (Schwarzwald), în sud-vestul Germaniei, la confluența pâraielor Brigach și Breg, și parcurge aproximativ 2.850 de kilometri până la vărsarea în Marea Neagră, prin spectaculoasa Deltă a Dunării. Pe parcursul său, Dunărea traversează Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, colectând apele unui bazin hidrografic uriaș, care se întinde pe aproape 820.000 km² și include teritorii din 19 țări europene.

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