Petre Daea susține că „dublul standard este o realitate”, iar mai departe este atribuția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) să testeze produse și să aplice amenzi.

Studiul Comisiei Europene privind dublul standard la alimente a relevat faptul că 31% dintre alimentele testate au compoziții diferite, deși ambalajele sunt identice sau similare.

Libertatea: De ce nu a participat România la studiul Comisiei Europene?

Petre Daea: Se fac studii diferite de către organizații diferite. România a participat la un studiu indicat de către trei comisari europeni. Și era un studiu serios, nu de văzut eticheta.

-Vă referiți la studiul dumnevoastră din 2017?

-Da. Am plecat cu specialiști de la ANPC și ANSVSA, pe baza întâlnirilor cu miniștrii de acolo.

-Comisia Europeană a dat numele produselor cu compoziții diferite, dumnevoastră de ce nu le-ați dat?

-Comisia Europeană o face pe baza răspunderii pe care o are. Am văzut opinia publică, dar eu trebuie să respect legea. Probele respective intră pe prevederile legii. Este vorba de un lot anume, trebuie să identifici lotul, trebuie să iei alimente din același lot de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Inițial, am verificat 175 de probe.

Noi, aceste analize le-am făcut la timpul potrivit. Am solicitat sprijin la momentul potrivit miniștrilor din Germania, Olanda etc., am prelevat probe de pe teritoriul statului respectiv, iar acestea au fost transportate în recipiente speciale ca să nu se deterioreze.

-Ce se va întâmpla de acum înainte?

-Acest domeniu este gestionat de către ANPC. Am vorbit chiar azi cu președintele acesteia, instituția are deja angajate institute și laboratoare care să analizeze produse.

Dublul standard este o realitate; dacă nu era, Directiva 29 nu se modifica. Iar aceasta s-a modificat datorită poziției României.

-Cum se va implementa mai exact?

-Există un proiect de act normativ în Parlament pentru a putea sancționa companiile pe baza analizelor.

Ca o concluzie, România a fost parte a Directivei 29, care a impus sancțiuni drastice companiilor care recurg la aceste practici. ANPC va preleva probe și va da amenzi, ANPC este instituția care se va ocupa de implementarea Directivei 29”.

Amenzi de 4% din cifra de afaceri și ridicarea autorizației pentru dublu standard la alimente

Directiva 29 este din 2005 și privește practicile neloiale. Aceasta a fost modificată în luna martie 2019, alături de alte trei directive europene.

Negocierile privind modificările au fost purtate sub președinția românească a Consiliului Uniunii Europene, însă propunerile vin din pachetul „Noile avantaje pentru consumatori”, lansat de Comisia Europeană în 2017.

Proiectul de lege privind dublul standard la alimente prevede amenzi de până la 4% din cifra de afaceri și suspendarea autorizației pentru abateri repetate.

Proiectul îi are ca inițiatori pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, în prezent încarcerat, și deputatul PSD Valeriu Steriu. Acesta este din 14 mai la Senat.

