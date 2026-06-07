Cum s-a produs incidentul

Potrivit Poliției Județene Cluj, incidentul a avut loc în jurul orei 19.10, pe strada Pintenului, la intersecția cu strada Vlădeasa. Șoferul a pierdut controlul volanului, intrând mai întâi în coliziune cu o autoutilitară parcată și ulterior lovindu-i pe cei doi pietoni care se aflau pe carosabil.

„După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, fiind depistat ulterior de poliţişti în curtea unui imobil”, a transmis, sâmbătă, Poliţia judeţeană Cluj.

Testele au relevat o alcoolemie de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat

Testele efectuate de polițiști au relevat o alcoolemie de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările pentru consumul de substanțe psihoactive au avut rezultate negative.

Tânărul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, în vederea determinării alcoolemiei din sânge. Ancheta a mai scos la iveală că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Femeia și copilul au suferit răni care nu au necesitat internare

Femeia și copilul au suferit răni care nu au necesitat internare, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Tânărul care a provocat accidentul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților pentru dispunerea unor măsuri preventive.

El este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției.

Tot în Cluj, în martie, o tânără de 29 de ani, însărcinată, a murit lovită de o mașină pe trotuar.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE