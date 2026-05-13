Acum câțiva ani, mașinile chinezești erau privite în Europa mai degrabă ca o curiozitate. Existau încercări, existau branduri necunoscute, dar puțini le vedeau ca pe o amenințare reală pentru Volkswagen, Renault, Stellantis sau Dacia. Între timp, lucrurile s-au schimbat rapid.

De ce cresc atât de repede

În 2025, constructorii chinezi și-au dublat cota de piață în Europa, ajungând la aproximativ 6%, potrivit Reuters, care citează date ale companiei de consultanță Inovev. În unele țări, prezența este deja mult mai puternică: aproape 14% în Norvegia, 11% în Marea Britanie și aproximativ 9% în Spania și Italia.

Iar trendul nu pare să încetinească. Date citate de Investing.com arată că vânzările constructorilor chinezi în Europa au crescut cu aproximativ 100% în primul trimestru din 2026, până la aproape 300.000 de vehicule, cu BYD, SAIC/MG, Chery și Leapmotor printre principalii beneficiari.

Mai multe mașini Chery Tiggo, o gamă de SUV-uri moderne, cu design premium și tehnologie avansată, disponibilă și în România
Chery Tiggo. Foto: Chery Romania/Facebook

Potrivit unei analize citate de Investing.com, branduri precum BYD, Chery și Leapmotor oferă mașini electrice cu aproximativ 5% mai ieftine decât rivalii europeni comparabili ca autonomie, iar la plug-in hybrid diferența poate fi mult mai mare: aproximativ 30% mai ieftin, cu autonomie electrică mai bună.

Pentru cumpărător, asta contează enorm. Când o mașină electrică europeană este încă scumpă, iar un model chinezesc oferă autonomie decentă, ecran mare, garanție lungă și preț mai mic, bariera psihologică începe să cadă. Nu mai vorbim despre „chinezării”, ci despre produse care intră direct în comparație cu mărcile cunoscute.

MG, BYD și Leapmotor schimbă jocul

MG este probabil cel mai bun exemplu de brand chinezesc care a intrat deja în zona mainstream. Marca are o istorie britanică, dar este deținută de grupul chinez SAIC, iar în Europa a crescut prin SUV-uri și electrice poziționate agresiv ca preț. Reuters nota că MG, BYD, Geely, Chery și Changan sunt printre mărcile care au atras clienți europeni cu prețuri semnificativ mai mici decât competitorii locali, uneori cu diferențe de până la 10.000 de euro.

BYD este cazul cel mai spectaculos. În Marea Britanie, de exemplu, presa auto locală a relatat că BYD a devenit unul dintre cele mai puternice nume din zona electrică, depășind rivali mult mai cunoscuți în anumite perioade de vânzări. În Germania, BYD și Leapmotor au înregistrat creșteri de trei cifre în martie 2026, iar BYD a ajuns la peste 9.000 de unități înmatriculate în primul trimestru, potrivit China EV Home.

Leapmotor este și mai interesant pentru europeni pentru că nu vine singur, ci prin Stellantis. Grupul care deține Peugeot, Citroën, Opel, Fiat și Jeep a făcut un parteneriat cu Leapmotor pentru a vinde mașinile chinezești în Europa. Practic, o parte din industria europeană a înțeles că nu poate lupta doar împotriva chinezilor, ci trebuie să vândă și împreună cu ei.

Modelul Leapmotor B10 negru
Leapmotor B10 Foto: Shutterstock

Ce înseamnă pentru Dacia

Pentru Dacia, apariția acestor branduri este o problemă serioasă, pentru că atacă exact zona în care marca românească a fost foarte puternică: mașini cu preț bun, dotări corecte și valoare percepută mare.

Până acum, Dacia a câștigat pentru că oferea simplitate și prețuri accesibile într-o Europă în care mașinile deveneau tot mai scumpe. Dar chinezii vin cu o formulă diferită: nu neapărat simplitate, ci foarte multă tehnologie la bani mai puțini.

Dacia Spring este deja produsă în China, iar acest lucru arată cât de complicată a devenit piața. Pe de o parte, Dacia este o marcă europeană cu o poziționare foarte clară. Pe de altă parte, în zona electrică accesibilă, concurența din China este foarte greu de evitat.

Dacia Spring de culoare portocalie - Torino, Italia. 13 septembrie 2024. Dacia Spring la Salonul Auto de la Torino 2024
Dacia Spring Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Hepta

Tarifele nu au oprit ofensiva

Uniunea Europeană a introdus taxe suplimentare pentru mașinile electrice chinezești, după ce a acuzat Beijingul că își sprijină excesiv producătorii. Totuși, ofensiva nu s-a oprit. Constructorii chinezi au început să se adapteze prin plug-in hybrid, modele cu motoare termice, parteneriate locale și chiar planuri de producție în Europa.

Acesta este unul dintre motivele pentru care vedem tot mai multe mărci chinezești în țări precum Italia, Spania, Marea Britanie sau Polonia. În unele piețe, nu vorbim doar despre electrice, ci și despre SUV-uri hibride sau mașini cu motor termic, care nu sunt afectate în același fel de tarifele aplicate electricelor chinezești.

Europa nu mai poate trata China ca pe un experiment

Pentru România, schimbarea se va vedea treptat, dar direcția este clară. Mai multe branduri chinezești vor intra sau se vor extinde, iar cumpărătorii vor avea alternative tot mai multe în zona de preț unde până acum dominau Dacia, Skoda, Hyundai, Kia, Renault sau Volkswagen.

Nu toate mașinile chinezești vor avea succes, iar unele branduri vor dispărea la fel de repede cum au apărut. Dar ideea că producătorii chinezi sunt doar o amenințare îndepărtată nu mai ține. Ei sunt deja aici, cresc repede și au învățat să joace exact acolo unde europenii sunt vulnerabili: preț, electrificare și dotări.

Pentru industria auto europeană, acesta este semnalul dur. Dacă mărcile clasice nu reușesc să ofere mașini electrice și hibride accesibile, chinezii vor ocupa spațiul liber. Iar pentru cumpărătorul român, întrebarea nu va mai fi dacă ar lua vreodată o mașină chinezească, ci care dintre ele merită banii.

