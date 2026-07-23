„În ciuda unui mediu extrem de dificil, pe piață și din punct de vedere geopolitic, în prima jumătate a anului, Dacia continuă să aibă atuurile necesare pentru a-și reveni, susținută de fundamente solide și pârghii de acțiune foarte tangibile pentru a doua jumătate a anului”, a declarat Frank Marotte, director de vânzări, marketing și operațiuni al mărcii, citat de Profit.ro.

În al doilea trimestru din 2026, Dacia a reușit să stabilizeze livrările, înmatriculând 181.729 de vehicule, un număr aproape identic cu cel din aceeași perioadă a anului trecut (-0,3%). Cu toate acestea, Marotte a confirmat că ritmul comenzilor a încetinit comparativ cu primul trimestru.

Cota de piață a mărcii pe segmentul autoturismelor rămâne la 3,9%, cu un portofoliu de comenzi similar cu cel din 2025.

Strategia Dacia continuă să se concentreze pe segmentul de retail, prioritizând clienții persoane fizice pentru a menține o politică de prețuri stabilă și o valoare reziduală ridicată, cu 13% peste media pieței. „Pe piața autoturismelor full-hybrid am atins 6,9% din piața auto și ne clasăm pe locul 4 pe piața de vânzări către clienți privați”, a adăugat Marotte.

În ceea ce privește electrificarea, Dacia înregistrează progrese semnificative. Motorizările hibride câștigă teren: 37% din vânzările modelului Jogger, 40% din cele de Duster și 68% din cele de Bigster sunt reprezentate de versiuni electrificate. Totodată, 58% dintre comenzile pentru întreaga gamă Dacia vizează variantele superioare de echipare, cifra urcând la 71% pentru Duster și 82% pentru Bigster. Aceste date subliniază succesul strategiei mărcii de a îmbunătăți mixul de produse, menținând totodată raportul valoare-preț.

Pentru a doua jumătate a anului, Dacia pregătește lansarea unui motor full-hybrid pentru modelul Sandero și deschiderea comenzilor pentru noul SUV Striker, disponibil și în variantă hibridă, precum și pentru a doua generație a modelului electric Spring. Toate acestea vin în contextul unei competiții acerbe pe piața europeană. „Mediul geopolitic a fost sub o presiune intensă, iar concurența a fost, de asemenea, foarte puternică în Europa”, a subliniat Marotte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE