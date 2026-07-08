Striker se va produce la uzina Bursa din Turcia a Renault, iar prețul pornește puțin sub 25.000 de euro.

Spre comparație, modelul Duster pornește acum de la 17.100 de euro fără programul Rabla, în vreme ce Bigster pornește de la 20.490 euro, iar Jogger, care se face în Maroc, pleacă de la 16.650 euro.

Foto: Dacia

„Striker oferă un răspuns nou și complementar aspirațiilor actuale în materie de automobile, propunând un echilibru diferit față de cel al SUV-urilor tradiționale”, afirmă David Durand, directorul de design al Dacia, citat în comunicat.

Dacia Striker interior Foto: Dacia

Combinație de break și SUV

Potrivit companiei, Striker îmbină dinamismul și eficiența unei berline, cu eleganța unui break și verticalitatea unui SUV.

„Cu o lungime de 4,62 m, Striker se apropie de un break din segmentul C. În același timp, oferind o gardă la sol comparabilă cu cea a SUV-urilor din segmentul C (20 cm în versiunea 4×4 și 19 cm în 4×2), Striker nu depășește 1,53 m în înălțime (față de peste 1,60 m în cazul SUV-urilor din segment), apropiindu-se astfel de dinamismul unei berline”, arată Dacia.

Portbagaj de 600 de litri

Roțile sunt de 17 sau 18 inchi, cu o variantă de 19 inchi opțională.

Planșa de bord este similară celorlalte modele Dacia, cu un ecran de 10,1 inchi, hărți actualizate 8 ani și sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare.

Portbagajul are o capacitate de 600 de litri.

Bordul Daciei Striker Foto: Dacia

Trei motorizări electrificate

Mașina are 1.400 de kilograme la gol, iar la motorizări sunt disponibile trei variante electrificate:

Striker mild hybrid-G 140 – un motor de 1,2 litri în 3 cilindri mild hibrid pe benzină și GPL. Bateria are 0,8 kW, iar cutia de viteze poate fi manuală sau automată în 6 trepte

Striker hybrid 155 – motor pe benzină de 109 cai-putere la care se adaugă două motoare electrice, dintre care unul de 49 cai-putere, iar celălalt cu funcționare de demaror/generator. Bateria are 1,4 kW, iar cutia de viteze este automată

Striker hybrid 150 4×4 – vine cu un motor hibrid de 1,2 litri și 140 cai-putere pe puntea față, cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte. Pe puntea spate are un motor electric de 31 cai-putere, asociat unei cutii de viteze cu două trepte, decuplabilă.

Prețurile pornesc de sub 25.000 de euro, conform producătorului.