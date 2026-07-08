Striker se va produce la uzina Bursa din Turcia a Renault, iar prețul pornește puțin sub 25.000 de euro.

Spre comparație, modelul Duster pornește acum de la 17.100 de euro fără programul Rabla, în vreme ce Bigster pornește de la 20.490 euro, iar Jogger, care se face în Maroc, pleacă de la 16.650 euro.

Dacia Striker pe câmp
Foto: Dacia

„Striker oferă un răspuns nou și complementar aspirațiilor actuale în materie de automobile, propunând un echilibru diferit față de cel al SUV-urilor tradiționale”, afirmă David Durand, directorul de design al Dacia, citat în comunicat.

Dacia Striker, lansată oficial. Mașina fabricată în Turcia este cel mai mare model al mărcii și are un preț de pornire sub 25.000 de euro
Dacia Striker interior Foto: Dacia

Combinație de break și SUV

Potrivit companiei, Striker îmbină dinamismul și eficiența unei berline, cu eleganța unui break și verticalitatea unui SUV.

„Cu o lungime de 4,62 m, Striker se apropie de un break din segmentul C. În același timp, oferind o gardă la sol comparabilă cu cea a SUV-urilor din segmentul C (20 cm în versiunea 4×4 și 19 cm în 4×2), Striker nu depășește 1,53 m în înălțime (față de peste 1,60 m în cazul SUV-urilor din segment), apropiindu-se astfel de dinamismul unei berline”, arată Dacia.

Portbagaj de 600 de litri

Roțile sunt de 17 sau 18 inchi, cu o variantă de 19 inchi opțională.

Planșa de bord este similară celorlalte modele Dacia, cu un ecran de 10,1 inchi, hărți actualizate 8 ani și sistem audio Arkamys 3D Sound System cu 6 difuzoare.

Portbagajul are o capacitate de 600 de litri.

Dacia Striker, lansată oficial. Mașina fabricată în Turcia este cel mai mare model al mărcii și are un preț de pornire sub 25.000 de euro
Bordul Daciei Striker Foto: Dacia

Trei motorizări electrificate

Mașina are 1.400 de kilograme la gol, iar la motorizări sunt disponibile trei variante electrificate:

  • Striker mild hybrid-G 140 – un motor de 1,2 litri în 3 cilindri mild hibrid pe benzină și GPL. Bateria are 0,8 kW, iar cutia de viteze poate fi manuală sau automată în 6 trepte
  • Striker hybrid 155 – motor pe benzină de 109 cai-putere la care se adaugă două motoare electrice, dintre care unul de 49 cai-putere, iar celălalt cu funcționare de demaror/generator. Bateria are 1,4 kW, iar cutia de viteze este automată
  • Striker hybrid 150 4×4 – vine cu un motor hibrid de 1,2 litri și 140 cai-putere pe puntea față, cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte. Pe puntea spate are un motor electric de 31 cai-putere, asociat unei cutii de viteze cu două trepte, decuplabilă.

Prețurile pornesc de sub 25.000 de euro, conform producătorului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Adrian Năstase e căsătorit de 41 de ani cu Dana Năstase, astfel că puțini o mai știu pe prima soție a fostului premier! Toți au rămas muți când au aflat ce face femeia în prezent. Au divorțat după numai un an, iar ea a luat decizia radicală să...
Viva.ro
Adrian Năstase e căsătorit de 41 de ani cu Dana Năstase, astfel că puțini o mai știu pe prima soție a fostului premier! Toți au rămas muți când au aflat ce face femeia în prezent. Au divorțat după numai un an, iar ea a luat decizia radicală să...
Toate privirile pe ea! Mirabela Grădinaru a făcut senzație la Ankara cu o prezență absolut rafinată. Rochia cu mâneci dramatice a fost cea care a furat show-ul. Dar stai să vezi accesoriile-surpriză geniale cu care i-a uimit pe toți!
Unica.ro
Toate privirile pe ea! Mirabela Grădinaru a făcut senzație la Ankara cu o prezență absolut rafinată. Rochia cu mâneci dramatice a fost cea care a furat show-ul. Dar stai să vezi accesoriile-surpriză geniale cu care i-a uimit pe toți!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.RO
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
A renunțat la numele sârbesc, a devenit miliardară și e în loja lui Novak Djokovic la Wimbledon
GSP.RO
A renunțat la numele sârbesc, a devenit miliardară și e în loja lui Novak Djokovic la Wimbledon
Parteneri
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Politică 11:54
Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Vlad Voiculescu (USR) și Alexandru Rogobete (PSD) se ceartă în dosarul Pfizer
Politică 07:02
Vlad Voiculescu (USR) și Alexandru Rogobete (PSD) se ceartă în dosarul Pfizer
Parteneri
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un bărbat reținut a povestit cum a fost comisă crima
Adevarul.ro
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un bărbat reținut a povestit cum a fost comisă crima
Vladimir Screciu, lovitură pentru Universitatea Craiova! Cum ar putea arăta primul 11 la meciul tur cu ML Vitebsk. Exclusiv
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, lovitură pentru Universitatea Craiova! Cum ar putea arăta primul 11 la meciul tur cu ML Vitebsk. Exclusiv
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Andreea Raicu și-a pus sănătatea în pericol. „Am confundat epuizarea cu succesul. Mi se întâmpla foarte des”
Stiri Mondene 13:03
Andreea Raicu și-a pus sănătatea în pericol. „Am confundat epuizarea cu succesul. Mi se întâmpla foarte des”
Beach, Please! 2026. Ce mari artiști vor urca pe scena de la Costinești. Programul pe zile și reguli de acces
Stiri Mondene 11:43
Beach, Please! 2026. Ce mari artiști vor urca pe scena de la Costinești. Programul pe zile și reguli de acces
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Satul în care milionarii își cumpără case pe bandă rulantă, spre disperarea localnicilor
ObservatorNews.ro
Satul în care milionarii își cumpără case pe bandă rulantă, spre disperarea localnicilor
Breaking // E grav și Victor Cornea a răbufnit ca un leu! Din păcate da, s-a ajuns la asta, deși abia s-au căsătorit! Anunțul venit acum despre Victor Cornea și Andreea Bălan, viral în România
Libertateapentrufemei.ro
Breaking // E grav și Victor Cornea a răbufnit ca un leu! Din păcate da, s-a ajuns la asta, deși abia s-au căsătorit! Anunțul venit acum despre Victor Cornea și Andreea Bălan, viral în România
Parteneri
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
GSP.ro
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
Parteneri
Revenire SENZAȚIONALĂ a Argentinei la Cupă Mondială! S-a calificat în sferturi, după ce a eliminat Egiptul
Mediafax.ro
Revenire SENZAȚIONALĂ a Argentinei la Cupă Mondială! S-a calificat în sferturi, după ce a eliminat Egiptul
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Redactia.ro
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Incident rutier grav în Timiș! Un bărbat a ajuns de urgență la spital, după impactul dintre un autoturism și un autotren
KanalD.ro
Incident rutier grav în Timiș! Un bărbat a ajuns de urgență la spital, după impactul dintre un autoturism și un autotren

Politic

Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Politică 11:54
Peste jumătate dintre români nu susțin niciuna dintre propunerile de premier, iar 33,2% vor alegeri anticipate pentru a opri criza politică
Banii vorbesc: România, în plutonul mediocrilor UE în cazul PNRR. Italia, campioana atragerii de fonduri
Analiză
Politică 11:16
Banii vorbesc: România, în plutonul mediocrilor UE în cazul PNRR. Italia, campioana atragerii de fonduri
Parteneri
Un cunoscut supermarket a încasat o amendă de 50.000 de lei din cauză că reducerea reală la un bax de bere era mai mică față cea afișată
ZiaruldeIasi.ro
Un cunoscut supermarket a încasat o amendă de 50.000 de lei din cauză că reducerea reală la un bax de bere era mai mică față cea afișată
Postarea de 4 milioane de aprecieri a soției lui Messi după dramaticul Argentina – Egipt 3-2. Cele 5 cuvinte transmise de Antonela
Fanatik.ro
Postarea de 4 milioane de aprecieri a soției lui Messi după dramaticul Argentina – Egipt 3-2. Cele 5 cuvinte transmise de Antonela
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar