Piloții prinși în viitura care l-a omorât pe colegul lor Adi Cernea i-au avertizat pe organizatorii concursului: „Râul îi cât capota!”

„În momentul de față, echipajul lui Cernea s-a răsturnat! În viitură… Alex! Cernea! L-am găsit!”, spune copilotul care a găsit echipajul luat de viitură în pârâul Caraslău.

Era ora 16.40, pe 19 iunie, când mesajul audio de mai sus, 12 secunde de disperare, a apărut ca un trăsnet pe grupul de WhatsApp al etapei a II-a din Campionatul Național Off-Road 2021, numit și concursul Dacii Liberi.

Câteva ore mai târziu, grupul era redenumit „In Memoriam Adrian Cernea”. Pilotul găsit de ceilalți în apă își pierduse viața în viitura care-i luase atât pe el, cât și pe copilotul Alex Tache. Ultimul fusese salvat din apele învolburate. Pentru Cernea a fost prea târziu.

Mașina în care a concurat pilotul Adrian Cernea

„Codul roșu nu se termină așa, bătând din palme”

Pe hârtie trebuia să fie o trecere ușoară peste pârâul Caraslău, afluent al Oituzului, la altitudinea de 750 de metri, în coborâre față de Vârful Boca (1.205m) din Munții Nemira.

Însă Munții Nemira din județul Bacău erau, pe 19 iunie, sub cod portocaliu. La ora 12 noaptea se terminase codul roșu. „Iar un cod roșu de ploaie nu se termină așa, cu una, cu două, bătând din palme. Apa mai rămâne”, spun colegii de traseu ai lui Adi Cernea.

Sub protecția anonimatului, apropiații și colegii pilotului vor să facă publice, prin intermediul ziarului Libertatea, imagini și înregistrări surprinse înainte de producerea catastrofei, „pentru corecta informare a publicului”.

În aceste înregistrări, piloții se avertizează între ei și le comunică celor de la checkpointuri că pârâul este periculos de umflat. Organizatorii nu suspendă concursul. Câteva ore mai târziu, apele învolburate îi iau viața lui Cernea.

Era a doua zi de concurs

Trofeul Dacii Liberi a fost o etapă a Campionatului Național Off-Road 2021, organizat de Comisia Națională de Off-Road sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.

S-a ținut, oficial, între 17 și 20 iunie, dintre care prima și ultima zi nu erau de concurs, ci de înscriere, respectiv premiere. Startul s-a dat în apropiere de stațiunea Slănic Moldova din Munții Nemira.

Ziua de 19 iunie a fost cea de-a doua de concurs. În prima, Adi Cernea terminase la clasa sa (challenge, cea intermediară ca dificultate și ca lungime) pe locul 4.

A doua avea să fie și ultima.

Un hotel plin de Ro-Alert-uri

„Cu o zi înainte de concurs, eram cu toții în hotel și au început să sune 60 de Ro-Alert-uri. Îți dai seama cum e să sune unul, gândește-te la cum e să sune 60 în același hol în care lumea stătea relaxată la o bere. Am crezut că urmează să cadă o bombă”, spune unul dintre cei prezenți la Slănic Moldova.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău confirmă că, pe 18 iunie, la orele 21:05, a fost trimis un mesaj RO-Alert „cu avertizare de fenomene meteo periculoase – COD ROȘU” în zona stațiunii.

Mai mult, pompierii spun că au trimis, pe 18 și pe 19 iunie, în cele două zile de concurs, nu mai puțin de 4 avertizări meteorologice și hidrologice către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slănic Moldova.

În traducere, autoritățile locale au primit mesajul și urmau să notifice „operatorii economici (…) asupra situației prognozate”.

„Nu era un pârâu mititel nici de obicei”

Unii piloți au glumit. „E cod roșu până la 1 noaptea, mâine o să fie soare”. N-a fost. Au aflat că e, în continuare, cod portocaliu.

Ei povestesc că începutul li s-a părut foarte greu, iar unii copiloți s-au schimbat de mai multe ori. Apoi, pe rând, au ajuns în dreptul pârâului.

„Acel pârâu nu era ceva mititel nici de obicei, din ce am aflat noi. E un afluent important al Oituzului. Pârâu, dar nu un firicel de apă”, spun concurenții despre Caraslău.

„Ne ia apa, în p**a mea!”

Pe grupurile de WhatsApp ale piloților circulă în continuare filmările din acea zi fatidică.

În prima, organizatorul Romeo Andrieș este criticat de un echipaj. Care, fix atunci, ajunge în dreptul pârâului. Dialogul e elocvent.

„Traseu standard A. Cu Vitara. Fără troliere… am tăiat tot ce-i greu… Uite un bolovan. Ce facem, că pe sub mașină nu pot să îl iau? Ia… Hai, că am reușit de ăsta. Trecere prin râu cu teu la dreapta. Vai, mamă… Ce facem aici, Romeo?! (n.r. Organizatorul concursului, Romeo Andrieș).

– Ce, mă?

– Păi ne ia apa, în p**a mea!

– Poți să treci dincolo cu troliu?

– Păi, tu crezi că eu pot să trec dincolo?”

Ei aveau să treacă.

„Tot îs ud”

În alt video, făcut de un echipaj ardelean cu numărul 302, camera de bord filmează întreaga trecere groaznică peste pârâul Caraslău.

În filmulețul postat pe YouTube de aceștia, ora estimată a trecerii este 13:57. Cu aproximativ două ore înainte ca viitura să blocheze mașina echipajului Cernea/Tache, să o răstoarne și apoi să-i ia pe sus pe cei doi.

Dialog pilot / copilot:

– Ai de p**a noastră!

– (neinteligibil) e râu, mă!

– (neinteligibil)

– Bine, dar unde este pământul aici?

– O pui perpendicular și ieși în stânga.

– Unde tre să ajung?

– Uite acolo, stânga…

– Chiar pe lângă crăci, în stânga?

– Da… în stânga, acolo-i…

(Trece apa, niciunul nu scoate vreun cuvânt în timpul traversării; se vede cum apa depășește capota.)

– Ai de p**a mea… ai de p**a mea, tot îs ud!

Oprirea de la checkpoint n-a adus decât o altă avertizare

Întrebați de ziar care erau măsurile de siguranță pe care le-a anunțat organizatorul către ISU, pompierii răspund că „monitorizarea participanților se va face prin monitorizarea aparatelor GPS care memorează deplasarea în teren, dar și prin stabilirea unor puncte de control în care vor fi prezenți arbitri de traseu”. Adică, la checkpointurile organizate.

La un checkpoint ajunge și echipajul 302 care trecuse peste râu, în jurul orei 14:48.

Ei anunță pe cei aflați la punctul de control că râul „e cât capota”, dar primesc la schimb alt avertisment: „Aici e cascadă mare”.

– Mai îs careva sau mă dau singur?

– (neinteligibil)

– Mai e careva sau mă dau singur?

– Singur te dai!

– Este un râu, se mai trece o dată prin râu. Îi cât capota. Mie mi-o intrat apă pe aicea…

– O intrat apă în mașină!

– Vedeți că aici e cascadă mare.

– Știu, am mai trecut o dată.

Echipajul pleacă.

Se avertizau între ei: „un râu, intră apa în mașină”

În ultima instanță, cât timp nu primeau vreun semn că se oprește competiția din cauza condițiilor meteo, cei din echipajul care trecuse cu greu peste pârâul ajuns râu opreau alte mașini și le avertizau. Era trecut de ora 16. Nenorocirea cu Adi Cernea se produsese, însă ei nu știau încă nimic.

– Băieții!

– Ce faceți?

– Ocolim deja de vreo 5 kilometri…

– Râul!

– Bă, râul! Un râu, intră apa în mașină!

– Voi la ce poziție sunteți?

– Pe acolo…

– 192… 191… 700m prin râu, nu intra în apă, apa-i cât roțile! Și după care aci la următoarea… deci noi la poziția asta, de aici mai avem 700 metri, am zis că noi pe ăia nu îi facem pentru nimic în lume.

– Îi bătaie de joc. Voi ce ați făcut acolo (neinteligibil)

(…)

– De aia v-am oprit, să nu intrați în râul ăla, că-i Doamne Ferește. Și acum mergem să bifăm iar poziția astălaltă, 192-ul, cu… *** facem 30 de kilometri, no…

– Eu zic să sunați, să anunțați… (neinteligibil) părerea mea

– Deci, azi nu o fo’ Open, o fo’ extrem. Deci, râul ăla a fost vai de p**a mea, am zis numai să mă văd ieșit.

Mașina luată de viitură

„Picioarele nu le simt”

Era trecut de ora 16 când a avut loc accidentul. Cei care i-au găsit pe competitorii luați de viitură le-au povestit apropiaților că au trecut pârâul și au auzit un urlet. Era Alex Tache, copilotul lui Adi Cernea. „Unde e mașina? Unde e Adi?”, a fost întrebat acesta. „Mașina ne-a luat-o apa! Pe Adi l-a luat apa!”, a strigat Tache.

Potrivit martorilor, cei doi au ieșit din mașina blocată în pârâu și au încercat să sară pe mal, însă au fost luați de viitură. Tache a rămas prins în apropierea malului, însă Cernea a fost dus de apă. „S-a prins de niște lemne, dar n-a putut face mai mult. A fost blocat în viitură”, povestesc prietenii acestuia.

„Adi, ai picioarele blocate? Te poți mișca?”, i s-a strigat de pe mal. Cernea a mai spus că „Picioarele nu le simt” și, cu ultimele puteri, a cerut ajutor. I s-a aruncat o șufă de tractare, dar nu a avut putere să se prindă de cablul metalic.

Într-un final, a fost scos fără suflare din ape, în ciuda eforturilor colegilor săi. „Un coleg a încercat să-i facă o resuscitare, dar era prea târziu”.

75 de minute

„Se sunase deja la 112, dar băieții nu aveau semnal acolo. Oficial, ar fi trebuit să aibă niște stații, dar nu mergeau nici alea. Până au ajuns primii doi mai departe, a venit un pădurar cu un alt concurent și l-au scos pe Adi din vâltoare”, spun colegii lui Adi.

ISU Bacău spune că primul apel la 112 a venit la 16:45. Intervenția a durat extrem de mult, iar cei doi n-ar fi fost scoși din apă de pompieri, ci de concurenți și un pădurar.

Imediat după ce nenorocirea a fost anunțată, pe grupul de WhatsApp al piloților a apărut și vestea că întregul concurs a fost suspendat din cauza condițiilor meteo.

75 de minute a durat ca ISU să ajungă la victimă. Instituția recunoaște că pilotul era deja decedat la sosirea pompierilor.

Contactat de Libertatea, organizatorul Romeo Andrieș a punctat că nu poate da declarații. „Ce vă pot spune e că e o anchetă în curs și nu îmi permit să dau declarații în legătură cu asta”, a menționat el.

