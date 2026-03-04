Cum încearcă motanul să păcălească banda de alergare

Povestea lui Mr. Kitty, relatată de Upworthy, este disponibilă pe pagina „The Mr. Kitty Show”, unde stăpâna lui postează videoclipuri din timpul programului de slăbire. Dar Mr. Kitty nu pare deloc încântat de noul stil de viață.

În timpul antrenamentelor, motanul încearcă în toate felurile să scape de mișcare. Într-un videoclip devenit viral, el se sprijină pe partea din față a benzii de alergare, astfel încât doar picioarele din spate să se miște.

Când metoda nu a mai funcționat, a găsit o altă soluție. Motanul s-a întins pur și simplu pe banda de alergare și a așteptat ca aparatul să îl rostogolească până la margine, încercând astfel să scape de exerciții.

Pentru a-l împiedica să trișeze, oamenii din sala unde face antrenamente au pus un „tăițel” de piscină în spatele aparatului, astfel încât pisica să nu mai poată aluneca înapoi.

De ce era periculoasă greutatea motanului

Greutatea lui Mr. Kitty era mult peste valorile normale pentru o pisică. Potrivit Școlii de Medicină Veterinară Cummings de la Universitatea Tufts, o pisică adultă sănătoasă cântărește în general între 3 și 5 kilograme, în funcție de talie.

Obezitatea la pisici apare adesea din cauza supraalimentării și a lipsei de mișcare, iar animalele care trăiesc exclusiv în casă au un risc mai mare de a lua în greutate.

Mr. Kitty i-a cucerit pe oameni

Chiar dacă nu pare deloc fericit cu dieta și exercițiile, rezultatele au început să apară. Mr. Kitty a slăbit deja până la aproximativ 9 kilograme, iar fanii care îi urmăresc progresul online îl încurajează constant.

„Felicitări pentru parcursul tău! Arăți grozav!”, a scris un urmăritor.

Altul a comentat: „Domnul Kitty pare puternic și încrezător.”

Un alt fan a glumit: „Înțeleg perfect. Aș face exact la fel doar ca să scap de banda de alergare.”

Indiferent cât de mult încearcă să scape de antrenamente, transformarea motanului continuă, iar povestea lui a devenit una dintre cele mai urmărite călătorii de slăbire de pe internet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE