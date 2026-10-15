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Plafonarea adaosului la motorină a fost blocată în Parlament. Adaosul, limitat și pentru rafinării

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Barilul de petrol s-a scumpit în pofida declarațiilor lui Trump că Rusia va exporta în SUA 4,8 milioane de tone de motorină în următoarele luni. Sursa foto: Profimedia Images
Barilul de petrol s-a scumpit în pofida declarațiilor lui Trump că Rusia va exporta în SUA 4,8 milioane de tone de motorină în următoarele luni. Sursa foto: Profimedia Images
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Proiectul de lege pentru prelungirea stării de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere până la 31 martie 2027 a fost retras de la vot în Camera Deputaților, la solicitarea Ministerului Finanțelor, conform surselor parlamentare citate de publicația Profit.ro.

Cuprins:

Ministerul a fost nemulțumit de modificările aduse în comisiile de specialitate, considerând că acestea ar fi duplicat sau chiar blocat mecanismele deja existente.

Discuții aprinse în comisii, pe plafonarea adaosului la motorină

În comisiile pentru industrii și buget din Parlament, deputații au aprobat mai multe amendamente care prevedeau extinderea plafonării adaosurilor comerciale și asupra activităților de rafinare și import.

Totodată, amendamentele propuneau limitarea adaosului comercial pentru prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și pentru importul de produse petroliere.

Fostul ministru al energiei, Sebastian Burduja, s-a abținut de la votul din comisii, avertizând asupra riscurilor de perturbare a aprovizionării pieței.

În ciuda adoptării amendamentelor, proiectul nu a mai ajuns să fie supus votului final în plenul din 15 octombrie, fiind retras de grupul parlamentar liberal la solicitarea Ministerului Finanțelor.

„Ministerul nu a fost de acord cu amendamentele, deoarece dublează mecanismul deja în vigoare și chiar l-ar bloca. În plus, mecanismul funcționează peste cele 3 luni”, au declarat surse parlamentare.

Ce prevede legea promulgată în august

În luna august 2026, președintele Nicușor Dan a promulgat o lege care permite reinstituirea stării de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere în anumite condiții.

Potrivit actului normativ, starea de criză poate fi reinstituită după 31 octombrie 2026 în următoarele situații:

  1. creșterea cu cel puțin 20% a mediilor pe 30 de zile ale cotațiilor internaționale Brent la țiței și cotației Platts la motorină față de mediile ultimelor 12 luni
  2. creșterea prețurilor la pompă cu cel puțin 20% față de mediile anuale
  3. apariția unui risc semnificativ de întrerupere a aprovizionării cu produse petroliere, confirmat de Consiliul Concurenței, Ministerul Energiei sau autoritățile europene.

Conform aceleiași legi, adaosul comercial la benzină și motorină va fi plafonat la nivelul mediu practicat în 2025, cu posibilitatea unui singur ajustament în funcție de rata inflației din acel an.

De asemenea, benzinăriile vor putea modifica prețurile carburanților doar o dată pe zi, până la ora 12.00, iar ieftinirile nu vor fi restricționate.

Măsuri de control și taxe suplimentare

Noua legislație prevede, totodată, reluarea controalelor asupra exporturilor de motorină și țiței, precum și reducerea conținutului de biocarburant din carburanți de la 8% la 2%.

În plus, va fi introdus un sistem dinamic de diminuare a accizei la motorină, adaptat la evoluțiile pieței.

Totodată, se intenționează reinstituirea unei taxe de solidaritate pentru companiile petroliere, însă într-o formă revizuită.

Până la intrarea în vigoare a noii legi, Ministerul de Finanțe a utilizat mecanismele actuale pentru a prelungi reducerile de accize.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, ministerul a anunțat extinderea reducerii cu 25% a accizei la motorină și pentru prima parte a lunii octombrie, evitând astfel o scumpire cu 85 de bani pe litru pentru combustibilul diesel.

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Tags: motorină carburanti Ministerul Finanțelor
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