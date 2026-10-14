Lanţul de magazine Mega Image se confruntă, miercuri, 14 octombrie 2026, cu probleme tehnice care afectează comenzile online, ofertele personalizate şi reducerile aplicate prin Card Connect. Potrivit unui anunţ publicat pe site-ul oficial, compania lucrează la remedierea situaţiei, relatează News.ro.

„Momentan întâmpinăm o problemă tehnică ce afectează comenzile online, ofertele personalizate şi reducerea la total coş disponibilă prin Card Connect. Lucrăm pentru remedierea situaţiei şi vă mulţumim pentru înţelegere”, se arată în mesajul transmis de Mega Image.

Problemele vin la câteva zile după ce grupul Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a anunţat atacuri cibernetice care au afectat operaţiunile din Belgia şi Ţările de Jos. Grupul, unul dintre cei mai mari retaileri globali, a confirmat atunci că anumite sisteme au fost dezactivate temporar pentru securitate, iar magazinele au rămas deschise. Incidentul de securitate ar putea avea legături cu perturbările actuale.