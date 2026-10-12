Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu pe urmele tandemului Nicu&Marcel

Pentru a înțelege ce se întâmplă în aceste momente pe scena politică din România, trebuie să ne aducem aminte de unde a început totul: Pactul PSD-PNL, rotativa guvernamentală girată de Klaus Iohannis, serviciile secrete și păpușoii Nicu & Marcel. Ideea de căpătâi, care a stat la baza acestui demers, a fost: STABILITATEA. Acum Nicușor Dan vinde aceeași idee. Atât i-au putut livra serviciile și consultanții care încă mișună pe la Cotroceni.

Cum a fost construită STABILITATEA de Iohannis&Co? Ca un mare blat între PSD și PNL (ambele la putere/ambele în opoziție). Constructorii blatului au mizat pe faptul că vor putea să controleze „periferia politică” auristo/suveranistă/pro-rusă pe care tot ei au creat-o inițial. Au dat asigurări că situația e sub control, aceste mișcări fiind infiltrate de foști sau actuali oameni legați de servicii.

N-au anticipat ura populației față de maneaua politică cântată de Nicu&Marcel, de scârba produsă de analfabeții, cu bac sau fără bac, care se perindau prin cele mai importante funcții ale țării. N-au anticipat nici faptul că fostul lor coleg de drum din anii '90, Călin Georgescu, când încă se mulțumea cu firimituri de la masa noilor îmbogățiți, se va metamorfoza în noul Salvator al patriei și o va lua razna.

S-au crezut atât de deștepți încât, în toamna lui 2024, și-au permis să facă planuri și să ofere voturi lui Simion ca să intre în turul 2 (Cazul PSD) sau să facă campanie „accidental” lui Călin Georgescu pentru a-l bloca pe Simion să intre în turul 2 și să-i crească șansele lui Nicu Ciucă (Cazul PNL). Mai mult, deși au avut informații, n-au luat în calcul impactul acțiunilor hibride ale Rusiei, care finanța propaganda anti-sistem, anti UE, anti-Ucraina de pe rețelele sociale, cu scopul programat de a arunca România în haos. Șocul primit după primul tur al prezidențialelor din 2024 i-a obligat să recurgă la o soluție extremă, tot în numele Stabilității, și au anulat alegerile.

Nevoiți să-și reseteze planurile, Apărătorii Stabilității l-au scos în față pe Nicușor Dan. De ce Nicușor Dan? Simplu. Dacă urmărim atent activitatea lui Dan de la Primăria Capitalei, observăm foarte lesne care a fost strategia cheie după care s-a ghidat – Stabilitatea Financiară (sună cunoscut, nu?). Nu a demarat nicio reformă instituțională, a cârpit pe unde s-a putut, a colaborat cu PNL, USR, PMP și chiar cu PSD. A păstrat în mare parte „Mafia lui Firea” în funcții fără s-o deranjeze prea mult. A avut o singură obsesie: blocarea PUZ-urilor. Și cam atât. În mandatul de primar, a căutat bunăvoința lui Iohannis și a primit-o, a căutat oameni cu relații (în servicii) și i-a primit. În aceste condiții, a fost și este alegerea logică în sistemul celor care clamează Stabilitatea.