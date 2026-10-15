Români morți într-o mașină care mergea cu spatele pe o autostradă din Slovenia: o dubă i-a spulberat lângă Lukovica

Doi români au murit, iar alte patru persoane au fost rănite într-un accident cumplit produs miercuri, 14 octombrie 2026, pe autostrada din apropierea localității Lukovica, în Slovenia. Potrivit primelor informații ale poliției, un șofer de 28 de ani a oprit mașina pe banda din dreapta și a început să meargă cu spatele, moment în care vehiculul a fost lovit de o dubă.

Accident pe o autostradă din Slovenia: doi români au murit, iar un copil este grav rănit după ce o mașină a mers cu spatele

Un accident grav s-a produs miercuri, 14 octombrie 2026, în jurul orei 1.00, pe autostrada din apropierea localității slovene Lukovica, pe sensul de mers către Maribor.

Conform publicației obalaplus.si, două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite. Printre răniți se află și un copil a cărui viață este în pericol.

Primele informații arată că un șofer de 28 de ani a oprit autoturismul și a început să meargă cu spatele, moment în care mașina a fost lovită de o autoutilitară.

Potrivit Poliției din Ljubljana, în accident au fost implicate un autoturism cu numere de înmatriculare românești și o dubă.

Filmul tragediei

Conform verificărilor efectuate până în prezent de autorități, șoferul de 28 de ani a oprit autoturismul pe banda din dreapta a autostrăzii, după ieșirea către zona de odihnă Lukovica, și a început să meargă cu spatele.

În acel moment, o autoutilitară care circula în aceeași direcție a ajuns în dreptul mașinii și a intrat în coliziune cu aceasta. Deocamdată, nu se știe de ce șoferul a recurs la această manevră. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

Impactul a fost fatal pentru doi pasageri care se aflau pe bancheta din spate a autoturismului. Ambele victime erau cetățeni români. Un copil cu cetățenie franceză a fost grav rănit, iar viața acestuia este în pericol, potrivit informațiilor transmise de poliție.

Șoferul autoturismului și pasagera de pe locul din dreapta față, ambii cetățeni români, au suferit răni ușoare. De asemenea, șoferul autoutilitarei, cetățean sloven, a fost rănit ușor.

Imagini de la locul accidentului

Pe rețeaua de socializare Facebook a fost publicată și o înregistrare video de la locul accidentului produs în apropierea localității Lukovica.

Pompierii au scos din mașină două persoane încarcerate

Potrivit Administrației pentru Protecție și Salvare a Republicii Slovenia, accidentul a fost raportat la ora 0.49. La fața locului au intervenit pompierii Centrului pentru Protecție și Salvare din Domžale, echipajele de urgență medicală și polițiștii.

Pompierii au securizat și iluminat zona accidentului, au deconectat bateriile celor două vehicule avariate și au intervenit pentru neutralizarea lichidelor tehnice scurse pe carosabil.

Cu ajutorul unor operațiuni tehnice de descarcerare, salvatorii au scos din autoturism două persoane rămase blocate în interior. Ambele și-au pierdut viața în urma accidentului. Echipajele medicale au acordat îngrijiri răniților și i-au transportat la Centrul Clinic Universitar din Ljubljana. Din cauza accidentului și a intervenției echipajelor de salvare, autostrada spre Maribor a fost închisă temporar.

Polițiștii continuă să strângă informații și să verifice toate circumstanțele accidentului, existând suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni.

Rezultatele cercetărilor vor fi transmise parchetului competent. Deocamdată, nu se știe de ce șoferul autoturismului a oprit pe autostradă și a început să conducă în marșarier.

Mersul cu spatele pe autostradă este interzis în Slovenia

Legislația rutieră din Slovenia interzice mersul cu spatele și întoarcerea vehiculelor pe autostrăzi și pe drumurile expres. O asemenea manevră este extrem de periculoasă, deoarece ceilalți șoferi nu se așteaptă să întâlnească vehicule care se deplasează în marșarier sau în sens opus celui obișnuit de circulație.