O nouă țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina. A fost emis mesaj RO-Alert

O nouă ţintă aeriană a fost detectată miercuri, 14 octombrie, la ora 17.38, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale, la aproximativ 22 km nord-est de Sulina, în spaţiul aerian naţional.

„În după-amiaza zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 km est de Insula Şerpilor”, a transmis instituţia.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a evalua situaţia. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care a emis un mesaj RO-Alert la ora 17.39 pentru a avertiza populaţia din nordul şi estul judeţului Tulcea.

Conform comunicatului oficial, „ţinta aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional la ora 17.38, la aproximativ 22 km nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale naţionale, şi l-a părăsit la ora 17.46”. Alerta aeriană a fost anulată la ora 19.03.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri trei ținte aeriene la granița României cu Ucraina, în zona localității Vâlkove. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Ministerul Apărării Naționale anunță că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României. Un mesaj RO-Alert a fost emis în cursul dimineții pentru nordul județului Tulcea.