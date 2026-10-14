Florin Manole, propus de PSD ministru al Muncii în Guvernul Luca Niculescu, a declarat miercuri, 14 octombrie, la Antena 3, că pensiile vor fi majorate în 2027, după doi ani în care indexările au fost blocate.

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Florin Manole spune că pensiile vor fi indexate „cu cât de mult se va putea”

„Da, pensiile vor fi indexate cu siguranță. Nu pot să vă spun procentul pentru că trebuie o discuție și cu premierul desemnat, trebuie o discuție si cu ministrul desemnat al Finanțelor și o atentă monitorizare a faptului că trebuie să nu ieșim din ținta de deficit, dar da, subliniez, da, pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea”, a spus Florin Manole.

Întrebat ce va face dacă Alexandru Nazare va fi ministrul Finanțelor în Guvernul Luca Niculescu și va spune că nu sunt bani pentru majorarea pensiilor, Florin Manole a răspuns: „Nu cred că domnul Nazare va spune nu am, pentru că noi am votat deja în bugetul din 2026, acolo unde este proiecția macroeconomică pe următorii ani, niște perspective de creștere a PIB, de creștere nominală a PIB, de creștere a valorilor pe care România le plătește pentru pensii și salarii”.

„Deci niște lucruri sunt deja cunoscute. Dacă vă amintiți la legea salarizării, nu vreau să deschid subiectul acum în integralitatea sa, dar anvelopa disponibilă era deja cunoscută din legea bugetului, inclusiv pe anii următori. Deci astea nu sunt niște noutăți absolute. Sigur că anul ăsta scăderea economică și deprecierea situației în economie vor influența bugetul, dar eu nu cred că domnul Nazare îl va lua pe nu în brațe, cum se spune. Nu cred că e cazul”, a adăugat el.

Întrebat apoi dacă este dispus să își dea demisia în cazul în care nu va primi bani pentru majorarea pensiilor de la Ministerul de Finanțe, Florin Manole a răspuns: „Dacă nu primesc bani de indexări, plec”.

Indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități se numără printre prioritățile pe care PSD le-a stabilit pentru Guvernul Luca Niculescu, în care social-democrații vor avea 11 miniștri.

PSD, PNL și UDMR vor vota Guvernul Niculescu. Cronologia ultimelor 10 zile

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. A fost al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Acest lucru se va întâmpla pe 15 octombrie.

Pe 12 octombrie, Luca Niculescu le-a propus partidelor să îi ofere susținere pentru 6 luni, printr-un acord politic, astfel încât „să scoatem țara din această criză politică, economică și socială”.

Tot pe 12 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un apel la partidele politice, cu trimitere la PNL și UDMR, să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Astăzi, 14 octombrie, și PSD a decis să intre la guvernare și să susțină Guvernul Luca Niculescu.