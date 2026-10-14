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Alertă în largul portului Sulina. Incendiu la bordul unei nave sub pavilion străin: „A fost ținta unor atacuri”

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
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Nava Yara J Sursa foto: marinetraffic.com
Nava Yara J Sursa foto: marinetraffic.com
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Centrul Maritim de Coordonare a fost alertat miercuri seara în legătură cu izbucnirea unui incendiu la bordul unui tancului Yara J în timp ce naviga la aproximativ 10 mile marine (aproape 19 kilometri) de Sulina.

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Conform unui comunicat emis de Autoritatea Navală Română, alerta a venit în jurul orei 20:00, iar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a mobilizat nava SAR Apollo pentru acordarea de asistență.

Nava SAR Apollo s-a deplasat la ora 20:31 în zona indicată de Centrul Maritim de Coordonare, conform ARSVOM.

Incendiul a fost stins, iar printre cei 17 membri ai echipajului (cetățeni sirieni, indieni și iranieni) nu s-au înregistrat răniți.

Între timp, nava Yara J, aflată sub pavilionul Insulelor Comore, a ridicat ancora cu direcția Portul Constanța.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, afirmă că nava respectivă ar fi fost ţinta unor atacuri.

„Nava Yara J a fost ţinta unor atacuri în rada Sulina. S-a întâmplat acum câteva minute”, a precizat Adrian Mihălcioiu.

Bulgaria vrea să lucreze la un moratoriu cu România și Turcia

În ultimele săptămâni, mai multe nave au fost vizate de atacuri cu drone în zonele economice exclusive ale României și Bulgariei.

În acest context, ministrul de externe al Bulgariei, Velislava Petrova-Chamova, a declarat miercuri, la Berlin, că țara sa va lucra împreună cu România și Turcia pentru un „moratoriu” asupra atacurilor ce vizează navele comerciale din Marea Neagră.

„Protecția echipajelor civile și libertatea de navigație trebuie să fie o prioritate pentru întreaga Europă”, a afirmat ea.

Radu Miruță cere un comandament militar comun al statelor NATO riverane la Marea Neagră

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a transmis miercuri seară că incidentele din Marea Neagră „ne obligă să acţionăm, nu să aşteptăm”.

„Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem paşi. I-am propus ministrului Apărării din Bulgaria, cu care am avut o discuţie telefonică după incidentele din Marea Neagră, semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să susţinem poziţia celor două ţări privind înfiinţarea unui astfel de comandament, cu rotaţie intre toate ţările riverane atât în ceea ce priveşte locaţia, cât şi conducerea acestuia”, a scris pe Facebook Radu Miruță.

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Tags: România Marea Neagră Stiri judetul Constanta
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