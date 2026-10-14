Alertă în largul portului Sulina. Incendiu la bordul unei nave sub pavilion străin: „A fost ținta unor atacuri”

Centrul Maritim de Coordonare a fost alertat miercuri seara în legătură cu izbucnirea unui incendiu la bordul unui tancului Yara J în timp ce naviga la aproximativ 10 mile marine (aproape 19 kilometri) de Sulina.

Conform unui comunicat emis de Autoritatea Navală Română, alerta a venit în jurul orei 20:00, iar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a mobilizat nava SAR Apollo pentru acordarea de asistență.

Nava SAR Apollo s-a deplasat la ora 20:31 în zona indicată de Centrul Maritim de Coordonare, conform ARSVOM.

Incendiul a fost stins, iar printre cei 17 membri ai echipajului (cetățeni sirieni, indieni și iranieni) nu s-au înregistrat răniți.

Nava ar fi fost ținta unor atacuri

Între timp, nava Yara J, aflată sub pavilionul Insulelor Comore, a ridicat ancora cu direcția Portul Constanța.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, afirmă că nava respectivă ar fi fost ţinta unor atacuri.

„Nava Yara J a fost ţinta unor atacuri în rada Sulina. S-a întâmplat acum câteva minute”, a precizat Adrian Mihălcioiu.

Bulgaria vrea să lucreze la un moratoriu cu România și Turcia

În ultimele săptămâni, mai multe nave au fost vizate de atacuri cu drone în zonele economice exclusive ale României și Bulgariei.

În acest context, ministrul de externe al Bulgariei, Velislava Petrova-Chamova, a declarat miercuri, la Berlin, că țara sa va lucra împreună cu România și Turcia pentru un „moratoriu” asupra atacurilor ce vizează navele comerciale din Marea Neagră.

„Protecția echipajelor civile și libertatea de navigație trebuie să fie o prioritate pentru întreaga Europă”, a afirmat ea.

Radu Miruță cere un comandament militar comun al statelor NATO riverane la Marea Neagră

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a transmis miercuri seară că incidentele din Marea Neagră „ne obligă să acţionăm, nu să aşteptăm”.