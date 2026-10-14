Harta puterii PSD în Guvernul Niculescu. Gruparea sudului face legea. Ardealul și Moldova, puse la colț

PSD și-a votat garnitura de miniștri pentru Guvernul Niculescu, puterea fiind comasată în special la politicieni din sudul țării. Greii formațiunii și-au impus oamenii sau au ajuns chiar ei în funcții-cheie. Libertatea vă prezintă harta puterii din PSD conform miniștrilor din noul cabinet, atât prin oamenii la vedere, cât și spre un tehnocrat cu puternice rădăcini în rândurile social-democrației.

11 politicieni cu carnet de partid are PSD în Guvernul Niculescu. În primul rând, PSD a primit ca portofoliu avizator, adică un minister pe unde trec proiectele importante pentru a fi dat OK-ul, Ministerul Justiției. Radu Marinescu, sprijinit de binomul Claudiu Manda - Lia Olguța Vasilescu și filiala Dolj (cea mai puternică, potrivit rezultatelor), revine la Justiție, după o pauză de cinci luni și jumătate.

Din județul învecinat, PSD Olt îl retrimite la Agricultură pe Florin Barbu, lansat în politica mare de Paul Stănescu, un veteran al PSD care, deși nu mai e secretar general, încă mai are influență în partid.

Marian Neacșu este oficial ales de București, dar cariera și-a construit-o în Călărași, începând cu 2008. Este premierul din umbră al social-democraților trimis de PSD în Guvernul Niculescu, care va conduce Ministerul Afacerilor Interne și va fi și vicepremier. Practic, în pixul său vor sta numirile de prefecți, subprefecți și alte funcții care țin de teritoriu, plus controlul Poliției și Jandarmeriei.

PSD Vâlcea a reintrat în jocul de la centru

După mult timp, o funcție importantă primește și PSD Vâlcea, organizație condusă de Constantin Rădulescu. Deși în picaj, Vâlcea a fost o organizație puternică de-a lungul anilor. Ștefan Ovidiu Popa, probabil liderul de grup parlamentar care s-a evidențiat prin lipsa declarațiilor, a fost propus la Ministerul Transporturilor.

Din sud mai ajung în Guvernul Niculescu și Daniel Zamfir la Economie, dar și Florin Manole, din nou la Ministerul Muncii. Daniel Zamfir este văzut ca persoană apropiată tot de sudiștii din jurul lui Manda, secretarul general al PSD. Pe de altă parte, Manole a fost văzut ca soluția rezonabilă pentru Muncă, acceptată mai ales de Grindeanu și colegii de la București. Alternativa ar fi fost Simona Bucura-Oprescu, sprijinită de PSD Argeș.

Din sud vine și Radu Oprea, propunerea de la Apărare. Acesta este senator de Prahova, fiind din acest județ. Și la Investiții și Proiecte Europene, PSD a mers pe un reprezentant al partidului din București, Mihai Ghigiu. Spatele său politic, dincolo de faptul că în partid este văzut ca un tânăr cu profil universitar, este cu dublă paternitate: atât aripa Grindeanu, dar și Manda au pus o vorbă bună pentru acesta pentru a prinde un portofoliu, potrivit surselor Libertatea.

Moldova și Ardealul au ajuns la coadă

Singurul minister cu greutate care nu e condus de vreun sudist este cel al Dezvoltării. Organizația Buzău, patronată spiritual de Marcel Ciolacu, l-a impus pe Marcel Stoica, fost secretar de stat la Dezvoltare. Stoica a fost în anii trecuți omul care aviza proiectele pentru Anghel Saligny și la care primarii și șefii din teritoriu veneau „ca la Mecca”, potrivit mărturiilor din minister pentru Libertatea.

Din organizațiile din Ardeal, singura care a primit un portofoliu e PSD Hunedoara. Natalia Intotero e singura femeie din PSD cu minister, aceasta fiind propusă la Mediu.

Nu în ultimul rând, PSD Timișoara îl dă pe Alexandru Rogobete din nou la Sănătate, fostul ministru fiind sprijinit mai ales de Alfred Simonis pentru funcție.

Ministrul tehnocrat cu rădăcini la PSD

La Externe, propunerea vine dinspre președinție, susțin surse politice. Dan Neculăescu, diplomat de carieră, are însă strânse legături cu PSD. În primul rând, tatăl acestuia e un veteran PSD-ist de Dâmbovița, Sache Neculăescu, foarte cunoscut în rândurile social-democraților.