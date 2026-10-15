Susține Susține

Cum a pus mâna pe Clădirea Malmaison Sam Dorian Schwartz, un afacerist care se recomandă medic ginecolog și care oferă servicii de medicină a muncii Camerei Deputaților și altor instituții de stat

Maria Andrieș
Maria Andrieș
Senior Reporter
Daniel Dancea
Daniel Dancea
Reporter
Comentează
Cum a pus mâna pe clădirea Malmaison Sam Dorian Schwartz. Sursa foto: clinicaromgermed.ro
Cum a pus mâna pe clădirea Malmaison Sam Dorian Schwartz. Sursa foto: clinicaromgermed.ro
Exclusiv
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Camera Deputaților a achiziționat, în luna iunie, servicii de medicina muncii în valoare de 21.300 de euro, de la privat. Și anume de la SC St. Lukas Clinic SRL. Este una dintre numeroasele firme controlate de Sam Dorian Schwartz.

Cuprins:

Conform sicap.ai, St. Lukas Clinic a încheiat peste 170 de contracte pentru medicina muncii cu diverse instituții publice, de la Poliția Locală a Municipiului București la Ministerul Transporturilor. Prețul total al acestor contracte este, potrivit sursei citate, de aproximativ 300.000 de euro.

Firma îi are drept acționari, cu câte 50 la sută din acțiuni, pe Andreea Cristina Burlacu și Sam Dorian Schwartz și este administrată de Ana Maria Marin.

Schwartz este cunoscut ca patron al Clinicii Romgermed SRL și al altor firme cu obiect de activitate din domeniul medical sau imobiliar: Viper Internet SRL (fostă Romgermed Medical Group Laboratoare SRL), High Tech Laboratories SRL, Clinica Dr. Isreb A. Nayel SRL, SDS Asset Management SRL, Centre for Advanced Reproductive Technology C.A.R.T. SRL.

Schwartz Dorian, patron al Clinicii Romgermed SRL. Sursa foto: clinicaromgermed.ro
Schwartz Dorian, patron al Clinicii Romgermed SRL. Sursa foto: clinicaromgermed.ro

Blogul personal: „Are ca specializare medicală ginecologia”

Pe unul dintre numeroasele site-uri personale, schwartz.com.ro, patronul St. Lukas SRL se prezintă astfel:

„Dr. Dorian Schwartz este o figură remarcabilă în domeniul medical din România. Născut în 1974, provine dintr-o familie antreprenorială, dar a ales o carieră dedicată medicinei. Studiile le-a urmat în Germania și SUA. Are ca specializare medicală ginecologia”.

Pe dorianschwartz.ro, o prezentare similară: „Medic ginecolog dedicat. Dr. Schwartz este un medic ginecolog cu experiență vastă, dedicat oferirii de servicii medicale de înaltă calitate tuturor pacienților clinicii sale”.

Prezentarea medicului pe blogul personal. Sursa foto: schwartz.com.ro
Prezentarea medicului pe blogul personal. Sursa foto: schwartz.com.ro

Pe site-ul comunicatedeafaceri.ro, într-o postare legată de RomGerMed, se arată că Schwartz, „care a făcut studiile în Statele Unite și Germania”, „a avut o părere foarte bună despre învățământul din România și de aceea a dorit să studieze și aici, la Facultatea de Medicină din București. După terminarea Facultății de Medicină din București, Dorian Sam Schwartz s-a alăturat doctorilor din cadrul Spitalului Militar Carol Davila la secția de Ginecologie”.

Aceeași referire la specializare de ginecolog apare și pe dorianschwartzblog.wordpress.com: „Dorian Schwartz a intrat în corpul profesional al medicinei imediat după terminarea facultății și a făcut rezidențiatul la Ginecologie în cadrul Spitalului Militar Central Carol Davila București”.

Prezentarea medicului pe blogul personal. Sursa foto: schwartz.com.ro
Prezentarea medicului pe blogul personal. Sursa foto: schwartz.com.ro

Mama lui Schwartz, în afaceri cu fondatorul NEI Holding

În multe dintre interviurile publicitare, Schwartz poartă un halat alb și se recomandă drept medic, chiar dă sfaturi medicale despre diverse afecțiuni.

Din verificările Libertatea, reiese că prezentarea patronului RomGerMed conține unele inexactități. S-a născut în Germania, în localitatea Mulheim An Der Ruhr, din landul Renania de Nord - Westfalia. Face parte, într-adevăr, dintr-o familie de antreprenori. Printre alte întreprinderi, mama lui, Vilma Schwartz, a fost asociată cu Mihai Neicu, fondatorul NEI Holding și afacerist apropiat de PDL, în compania NEI Medica Concept SRL.

Fratele lui Sam Dorian Schwartz, Filip Florin Schwartz, este importator și distribuitor de încălțăminte. De asemenea, deține, alături de Schwartz Immobilien SRL, societate unde e asociat unic și administrator, Hotelul Parc din Oradea, clădire monument istoric.

Articol publicitar Romgermed. Sursa foto: clinicaromgermed.ro
Articol publicitar Romgermed. Sursa foto: clinicaromgermed.ro

Spitalul Militar: „Domnul Schwartz nu a fost angajat în instituția noastră”

Despre studiile efectuate în străinătate, Sam Dorian Schwartz nu indică vreo instituție anume de învățământ pe care a absolvit-o.

Cât despre studiile pe care le-a efectuat în România, rectoratul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a refuzat să confirme sau să infirme că Schwartz se numără printre absolvenții săi: „Nu vă putem da un răspuns fără acordul dumnealui, fiind încadrat ca date personale”.

Dar într-una dintre declarațiile date în dosarul șpăgii de la Spitalul Sf. Ioan din Capitală, medicul Alexandru Ciocâlteu, inculpat, a afirmat că îl cunoaște pe Schwartz deoarece a fost coleg de facultate cu fiica și cu ginerele lui, ambii medici.

La rândul lui, în declarația dată ca martor-denunțător, Schwartz subliniază că e „de profesie medic”. Este posibil să fi fost înscris la UMF Carol Davila, dar nu e cert dacă a finalizat cursurile.

Întrebată de ziar dacă l-a avut „în corpul profesional” pe patronul RomGerMed, așa cum afirmă acesta, conducerea Spitalului Militar Carol Davila a răspuns: „domnul Schwartz Dorian Sam nu a fost angajat în instituția noastră”. Prin urmare, nu a făcut un rezidențiat aici, deoarece rezidenții sunt, în acte, angajați ai spitalului.

„Nu figurează în evidențe” la Colegiul Medicilor

Colegiul Medicilor din România a răspuns pentru Libertatea că Schwartz „nu figurează în evidențele sale”. La căutarea în Registrul Medicilor (CMR), într-adevăr, numele patronului de la RomGerMed nu apare nici la foști, nici la actuali membri. Conform Legii 95 din 2006, medicii care nu sunt înscriși în acest registru nu au drept de liberă practică în România.

Calitatea de membru a CMR este o condiție obligatorie, stabilită prin lege (art. 385, alineatul 1, litera d, și art.416, Legea 95/2006), pentru a profesa medicina în țara noastră.

Faptul că nu întrunește condițiile cerute de lege să se prezinte drept medic nu-l împiedică pe Sam Dorian Schwartz să își treacă abrevierea „dr.” înaintea numelui. De asemenea, pe site-ul RomGerMed, el publică periodic sfaturi medicale nu neapărat din sfera ginecologiei. Dă indicații despre pietrele la rinichi, despre obezitate, despre nutriție, despre inteligența artificială în medicină.

Cele mai multe interviuri publicitare, e drept, sunt pe teme antreprenoriale, cum ar fi investițiile private în sistemul sanitar și relația privat - stat în sănătate. O relație care stă la baza tuturor afacerilor sale. De la sediile în care își desfășoară activitatea firmele până la contractele, deconturile și relațiile cu universitarii manageri de spital, strategiile de business ale privatului Schwartz se sprijină, după cum vom arăta mai jos, pe banul și bunul publice.

Chirie „preferențială” într-o clădire monument istoric

Sediul clinicii St. Lukas, care asigură medicina muncii pentru numeroși bugetari, după cum s-a precizat mai sus, se află într-o clădire monument istoric, de pe Calea Plevnei, București.

Este vorba despre clădirea Malmaison, așa cum a botezat-o Alexandru Ioan Cuza, construită în 1844. Imobilul de la numărul 137 C a fost, pe rând, cazarmă, tribunal pentru ofițeri (Tribunalul Militar are sediul actual un pic mai sus, tot pe Calea Plevnei), închisoare în timpul regimului Antonescu și în timpul regimului comunist. Aici au fost interogați și deținuți, după cum relata Europa Liberă, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu, mama Monicăi Lovinescu, Nicolae Steinhardt.

Plăcuța de la intrarea în clădirea Malmaison
Plăcuța de la intrarea în clădirea Malmaison

Cum a ajuns firma lui Sam Dorian Schwartz să ocupe o bună parte din fosta garnizoană, situată vizavi de Spitalul Militar? Clădirea Malmaison este în patrimoniul SC IPROCHIM SA, societate de stat.

Clădirea Malmaison
Clădirea Malmaison

În 2011, fostul director general al Iprochim, Aurel Ionel Lascu, „a decis unilateral (fără informarea Consiliului de Administrație și/sau avizul Adunării General a Acționarilor) încheierea în condiții preferențiale a două contracte de locațiune (închiriere) cu SC St. Lukas Clinic SRL, contractele nr. 1356/27.06.2011 și 1406/27.06.2011, pe o perioadă de 10 ani, prin care se închiriau spații aflate în imobilul proprietatea Iprochim SA, situat în Calea Plevnei, 137 C, Sector 6, București”. Așa precizează un document din 2013, publicat pe site-ul companiei de stat.

AGA a Iprochim a decis rezilierea acestor contracte, dar litigiul s-a mutat în justiție, pentru că Schwartz a contestat decizia. Conform documentului menționat, clinica lui Schwartz rămăsese în urmă și cu plata curentului electric „la paușal” și a fost obligată să achite o restanță estimată la 3.000 de lei, „într-un termen rezonabil”.

Chiria convenită în 2011 era de 0,6 euro/mp pe lună, pentru o suprafață de aproximativ 3.000 mp primul contract (1.800 de euro pe lună pentru teren), și de 800 euro pe lună pentru spații în imobil, al doilea contract. De asemenea, printr-o clauză, locatarul „se obliga la realizarea unei investiții de minim 756.000 de euro, în renovarea și refacerea spațiului închiriat”, în primii cinci ani de la semnarea înțelegerii.

În 2011, valoarea chiriilor din zona respectivă, zonă semicentrală a Bucureștiului, era între 4 și 8,5 euro, conform Economica.net.

„Jaf din banii contribuabililor” denunțat în 2021 de ministrul Năsui

„Contractul este atât de păgubos, încât prevede şi o clauză de reînnoire a închirierii pe încă 10 ani la aceeaşi chirie, dacă se întrunesc anumite condiţii. Evident, chiriaşul cere prelungirea pentru încă 10 ani. Am formulat deja o sesizare penală pentru a opri acest jaf din banii contribuabililor”, declara în iulie 2021, fostul ministru al economiei, Claudiu Năsui, potrivit publicației citate. Năsui anunța că a făcut și o sesizare penală având ca obiect „jaful” de la clădirea Malmaison.

Cinci ani mai târziu, firmele lui Sam Dorian Schwartz sunt tot acolo, la numărul 137 C de pe Calea Plevnei. Și acționarul minoritar privat din Iprochim Vasile Didilă, care deține 17 la sută din acțiunile societății, s-a pronunțat critic la adresa termenilor înțelegerii cu St. Lukas Clinic:

„Apreciez inadmisibil ca o clădire și un teren cu o asemenea suprafață și valoare precum cel ce face obiectul Contractului de locațiune nr. 1356/27.06.2011 să genereze pentru lprochim S.A. venituri in valoare de circa 2.000-2.500 euro/lună, venituri ce nu acoperă nici măcar cheltuielile curente (pază, întreținere etc.) ori impozitele și taxele aferente”, a susținut Didilă, într-un document de pe site-ul Iprochim.

Didilă este fratele mai cunoscutului Gruia Stoica, afaceristul din domeniul transportului feroviar, și are o frenetică activitate în domeniul imobiliar. Pe un teren de pe Calea Floreasca, aparținând Institutului pentru Tehnică de Calcul (ITC), Didilă plănuiește construirea unui ansamblu rezidențial, conform economica.net.

20 de lei pe oră parcarea, „plata doar în numerar”

Printr-o anexă la contractele de închiriere, St. Lukas Clinic primea „un teren exterior în folosință exclusivă și cale de acces din Calea Plevnei”. Adică avea dreptul la aproape toată curtea clădirii Malmaison. În respectivul perimetru, delimitat cu barieră, funcționează acum o parcare cu plată, 20 de lei ora, și o piață volantă de produse agroalimentare.

Parcarea este administrată de German Consulting SRL, una dintre firmele lui Schwartz, după cum arată anunțurile din curtea clinicii. „Plata se face doar în numerar”, „exclusiv la automatul de încasare”. Cei care au de gând să nu plătească sunt amenințați cu blocarea roților și fotografierea.

Anunțurile din curtea clinicii
Anunțurile din curtea clinicii

În cursul litigiului cu IPROCHIM SA (dosarul 11285/303/2020, Judecătoria Sector 6), St. Lukas Clinic reclama, în 2020, că societatea de stat i-a perturbat, cu un gard, activitatea de încasare a taxei de parcare. Această taxă „aducea subscrisei un venit lunar realizat din taxa de parcare, beneficiu nerealizat estimat la valoarea de 34.099 de lei (n.red. - aproximativ 7.000 de euro), între data blocării barierei automate de la poarta de acces prin edificarea gardului (19.06.2020) și data formulării prezentei (14.07.2020)”.

„Piața volantă temporară” din curtea clinicii este administrată de PFA Camelia Șerban, conform unui răspuns pentru ziar al Primăriei Sector 6. Comercianții întrebați de Libertatea au răspuns că „de plătit, plătesc la spital”, la recepția Clinicii St. Lukas. La tarabe, se vând fructe de sezon, castraveți, roșii, ceapă, gogonele, struguri, must, brânzeturi, produse din carne, flori, gogoși, sucuri și înghețată.

Piața volantă din curtea clinicii
Piața volantă din curtea clinicii

IPROCHIM și Ministerul Economiei țin la secret situația contractelor cu Schwartz

Schwartz a plătit un expert care să ateste că a investit în renovarea părții din clădirea Malmaison pe care a închiriat-o. Pe baza constatărilor acestui expert, afaceristul a solicitat prelungirea automată a contractelor de locațiune, conform clauzelor. Investiția suplimentară era considerată chirie în avans.

În 2023, IPROCHIM SA a procedat la o încercare de stingere pe cale amiabilă a litigiului cu chiriașul Schwartz și clinica lui. În procesul-verbal de negociere, se menționa majorarea chiriei, exploatarea în parteneriat a terenului din jurul clădirii și realizarea de noi lucrări de consolidare și renovare.

Nici IPROCHIM SA, nici Ministerul Economiei nu au răspuns întrebărilor ziarului despre situația contractelor cu SC St. Lukas Clinic.

În raportul Consiliului de Administrație al IPROCHIM, înaintat AGA în octombrie 2025, este menționată stingerea pe cale amiabilă a litigiului cu SC St. Lukas Clinic SA, dar nu sunt consemnați noii termeni ai înțelegerii conform căreia firmele lui Schwartz ocupă jumătate din clădirea Malmaison.

În aceeași curte și în aceeași clădire care n-a fost consolidată și reabilitată, își desfășoară activitatea și Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM). În raportul citat, pentru o suprafață de 924 mp, SNAM achită către IPROCHIM o chirie lunară de 7.392 de euro, adică 8 euro pe metru pătrat, mult mai mult decât ce plătea clinica lui Schwartz. Ironic, statul e avar, chiar chitros cu statul și generos din calea-afară cu privatul.

Cade tencuiala, termopanele rămân

Prețul scăzut al chiriei era motivat, conform documentelor de pe site-ul IPROCHIM, de starea de degradare a imobilului. Nici în prezent, fațada monumentului istoric nu arată că ar fi trecut prin reparații sau restaurări. Tencuiala e cea veche și crăpată. Pe la colțuri, atârnă mormane de cabluri electrice sau de alte feluri. Unele ferestre, la primele niveluri, au geamuri termopan. Pubelele au etichete scoase la imprimantă, pe care scrie „gunoi spital lukas” și „gunoi piață”. Pavajul curții - piatră cubică - este, probabil, cel original, de la 1844. La intrarea în clinică, funcționează o farmacie, altă sursă de venit pentru Sam Dorian Schwartz.

Pubelele din curtea clinicii
Pubelele din curtea clinicii

Libertatea a încercat să obțină de la Sam Dorian Schwartz sau reprezentanții societății SC St. Lukas Clinic SRL un punct de vedere referitor la aspectele prezentate mai sus, dar până la publicarea textului nu am primit niciun răspuns la solicitare.

Ce s-a întâmplat cu Aurel Ionel Lascu, cel care și-a pus semnătura pe contractele din 2011 cu St. Lukas Clinic? De la IPROCHIM, a plecat la Transelectrica, în funcția de director de program. Iar de acolo, pe firul declarațiilor de avere depuse la ANI, în 2018, a devenit șef serviciu la Infrastructuri Critice Hidroelectrica.

Înainte de IPROCHIM, Lascu a deținut funcția de șef al Departamentului pentru Armamente din cadrul MApN. Numirea lui în acest post a fost făcută de ministrul apărării de la PDL, Mihai Stănișoară, despre care Jurnalul Național a scris că a avut afaceri împreună cu Lascu.

.

.

Susține jurnalismul independentContribuie rapid, prin Google Pay - fără formulare și fără date de card.
CONTRIBUIE
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Medicina camera deputatilor colegiul medicilor Stiri Bucuresti Spital Spitalul Militar Exclusiv Libertatea
Parteneri
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Viva.ro
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Unica.ro
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
Gsp.ro
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
„STOP! Nu ieșiți, că vin leii!” » Mutu a povestit ce a trăit ca jucător în India: „Când am văzut, am spus: nu pot să mănânc așa ceva în viața mea!”
Gsp.ro
„STOP! Nu ieșiți, că vin leii!” » Mutu a povestit ce a trăit ca jucător în India: „Când am văzut, am spus: nu pot să mănânc așa ceva în viața mea!”
Parteneri
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Libertateapentrufemei.ro
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Avantaje.ro
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
Tvmania.libertatea.ro
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
ALTE ȘTIRI
Nava Yara J Sursa foto: marinetraffic.com
Știri România
14 oct.
Alertă în largul portului Sulina. Incendiu la bordul unei nave sub pavilion străin: „A fost ținta unor atacuri”
Radu Miruța, ministrul român al Apărării, susține o conferință de presă la sediul ministerului. Ministrul român al Apărării
Știri România
14 oct.
Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, spune Radu Miruță
Parteneri
Povestea tinerei care a fost la un pas de moarte şi a rămas cu paralizie după ce a mâncat sushi
Adevarul.ro
Povestea tinerei care a fost la un pas de moarte şi a rămas cu paralizie după ce a mâncat sushi
Gică Hagi, Nadia Comăneci și David Popovici, în Guvernul României propus președintelui Nicușor Dan de FANATIK. Cum ar arăta Palatul Victoria cu oameni din sport
Fanatik.ro
Gică Hagi, Nadia Comăneci și David Popovici, în Guvernul României propus președintelui Nicușor Dan de FANATIK. Cum ar arăta Palatul Victoria cu oameni din sport
Cât încasează un militar în 2026 și ce intră în venit, de la 4.348-5.970 lei net pentru soldați și gradați
Financiarul.ro
Cât încasează un militar în 2026 și ce intră în venit, de la 4.348-5.970 lei net pentru soldați și gradați
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Actorul Alexandru Ion | sursa foto: Instagram
Stiri Mondene
14 oct.
Actorul care tocmai a semnat contractul cu PRO TV apare în această toamnă la Antena 1: „Mă bucur că au văzut potențial”
Mona Segall la Asia Express 2026 | sursa foto: Antena 1
Stiri Mondene
14 oct.
Probleme la Asia Express 2026: „12 oameni erau pe perfuzii în același timp”. Ce a spus Mona Segall
Parteneri
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Tvmania.libertatea.ro
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Doliu în PSD. A murit un fost lider important al partidului
Redactia.ro
Doliu în PSD. A murit un fost lider important al partidului
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
Libertateapentrufemei.ro
#breaking grav în România! Politicianul român tocmai a fost UCIS! Cum s-a întâmplat tragedia? Nu se m..
Parteneri
Gsp.ro
Corina Caragea se bucură de cadoul de lux primit de la șefii PRO TV, pe plajă în Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou”
Gsp.ro
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
Parteneri
FIFA pregătește schimbarea regulamentului după scandalul de la Cupa Mondială
Mediafax.ro
FIFA pregătește schimbarea regulamentului după scandalul de la Cupa Mondială
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Wowbiz.ro
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Românii cu cancer duc două lupte: una cu boala, una cu cei care îi păcălesc cu vindecări miraculoase
Observatornews.ro
Românii cu cancer duc două lupte: una cu boala, una cu cei care îi păcălesc cu vindecări miraculoase
NEWS ALERT O nouă țintă aeriană detectată la granița României! Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Kanald.ro
NEWS ALERT O nouă țintă aeriană detectată la granița României! Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
POLITIC
Marian Neacșu a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare în 2016. Foto: Hepta
Politică
14 oct.
Cine este Marian Neacşu, propunerea PSD pentru Ministerul de Interne. A fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare în 2016
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
14 oct.
Sorin Grindeanu anunță că PSD va evalua Guvernul Luca Niculescu după 6 luni. Indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, printre priorități
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Barcelona la Bucureşti! Cinci lucruri neştiute despre cea mai tare echipă de handbal din lume, înainte de meciul cu Dinamo
Fanatik.ro
Barcelona la Bucureşti! Cinci lucruri neştiute despre cea mai tare echipă de handbal din lume, înainte de meciul cu Dinamo
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri România
07:12
Spitalul modular din Pipera, în valoare de 5 milioane de euro, furat la bucată. Au dispărut aproape toate aparatele de aer condiționat
Exclusiv
Știri România
07:00
Cum a pus mâna pe Clădirea Malmaison Sam Dorian Schwartz, un afacerist care se recomandă medic ginecolog și care oferă servicii de medicină a muncii Camerei Deputaților și altor instituții de stat
Știri România
07:00
Loto 6/49 din 15 octombrie 2026. Report de peste 2,74 milioane de euro la 6/49, categoria I
Bani și Afaceri
06:47
Intrarea în insolvență a companiei aeriene AnimaWings, respinsă de Tribunalul București. Reacția CEO-ul firmei, după respingerea cererii
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Politică
14 oct.
Harta puterii PSD în Guvernul Niculescu. Gruparea sudului face legea. Ardealul și Moldova, puse la colț
Știri România
14 oct.
Denumirea de „pâine”, schimbată în magazine de un proiect de lege: ce se întâmplă cu produsele de panificație cu zahăr, semințe sau aditivi
Lifestyle
14 oct.
Horoscop 15 octombrie 2026. Capricornii vor lua astăzi taurul de coarne într-o problemă legată de familie sau de casă
Infrastructura
12 oct.
La ce folosesc, de fapt, sferele de beton de pe trotuarele orașelor. Rolul pe care puțini îl cunosc
Foto: Buturuga Mică
Cultură și Vacanțe
Articol susținut de Buturuga Mică
14 oct.
Buturuga Mică: câteva zile împreună, în mijlocul naturii
Sare Epsom - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
14 oct.
Ce este sarea Epsom și la ce poate fi folosită în gospodărie
Cum îți dai seama dacă ai udat prea mult sau prea puțin o plantă și cum salvezi rădăcinile.
Lifestyle
14 oct.
Cum îți dai seama dacă ai udat prea mult sau prea puțin o plantă. Trucuri pentru salvarea rădăcinilor
autobuzul 850-FT din Taipei, se vede șoferul reflectat în oglindă
Cultură și Vacanțe
14 oct.
Orașul cu cel mai bun transport public din lume: 95% dintre locuitori sunt mulțumiți de o rețea impecabilă, care a depășit Singapore și marile metropole europene
Cuplu senior fericit plimbându-se cu bicicleta în aer liber, zâmbind
Longevitate
14 oct.
Obiceiul la îndemână care te-ar putea ajuta să trăiești mai mult și mai sănătos
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Florin Manole este propunerea PSD pentru Ministerul Muncii în Guvernul Luca Niculescu. Foto: Hepta
Știri România
14 oct.
Pensiile vor fi indexate după doi ani, promite Florin Manole, propus de PSD ministrul Muncii în Guvernul Luca Niculescu: „Dacă nu primesc bani de majorare, plec”
O dronă militară gri în formă de aripă triunghiulară zboară la joasă altitudine deasupra unei zone împădurite și a unui peisaj deluros. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Știri România
14 oct.
O nouă țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina. A fost emis mesaj RO-Alert
Grupul Ahold Delhaize, proprietarul rețelelor Mega Image și Profi, se confruntă cu o problemă de securitate cibernetică. Foto: Profimedia
Știri România
14 oct.
Mega Image se confruntă cu probleme tehnice, la câteva zile după incidentul de securitate al grupului Ahold Delhaize
Retailerul danez Flying Tiger Copenhagen, cunoscut pentru gama sa variată de produse accesibile, de la jucării și articole de papetărie până la decorațiuni și gustări, își anunță intrarea pe piața din România în 2027.
Știri România
14 oct.
Un retailer danez cu peste 1.100 de magazine intră în România în 2027. Plan de extindere cu 87 de magazine
inteligenta-artificiala
Opinii
14 oct.
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu